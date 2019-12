«The Lighthouse», un superbe travail d’orfèvre

De Robert Eggers, on connaissait «The Witch», film d’épouvante réalisé en 2015 puis sorti à la sauvette, qui se déroulait dans une famille de colons de la Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle. Une affaire de sorcellerie s’en mêlait pour un résultat propice à glacer le sang. Maîtrise esthétique, travail sur l’atmosphère et la peur, le film augurait de la naissance d’un cinéaste. Quatre ans plus tard, les attentes se cristallisaient autour du second film de Robert Eggers, «The Lighthouse».

C’était en mai dernier, à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes. En quelques heures, le buzz se propagea sur la Croisette. Au point que les séances supplémentaires du film devinrent totalement inaccessibles. À raison! Il s’agit d’une œuvre majeure et de l’un des meilleurs films sortis cette année.

«The Lighthouse» résout par l’épure et la stylisation une situation de départ déjà très abstraite. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, sur un îlot de terre à peine nommé, situé au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre, coin de prédilection d’Eggers, dirait-on. Deux gardiens de phare viennent relever leurs prédécesseurs et s’apprêtent à rester quatre semaines dans cet endroit hostile, inhospitalier, pour ne pas dire effrayant. Quatre semaines, voire plus: la tempête va en effet les isoler du reste du monde, empêchant tout bateau de venir les rechercher ou les secourir. En parallèle, le plus expérimenté des deux cache un secret qui tardera à être révélé.

Dès les premières images, avec ce somptueux noir et blanc en format carré que plus personne n’utilise, «The Lighthouse» prend à la gorge. L’ampleur suggérée par une bande-son écrasante – on ne répétera jamais à quel point le rôle du son est fondamental dans ce genre de film –, le silence qui s’installe entre Robert Pattinson et Willem Dafoe, l’humidité qui s’insinue dans chaque nuance de gris, de noir ou de blanc, et cette terreur sourde qui, comme dans «The Witch», parcourt de loin en loin chaque plan: «The Lighthouse» est tout sauf un film explicatif. Même si Eggers calcule sa mise en scène jusqu’à l’égocentrisme, usant de l’artifice de manière par trop visible, il domine son sujet avec un talent que peu de cinéastes actuels peuvent revendiquer.

Le film stupéfie par sa suprématie visuelle, par sa capacité à créer un univers sensible où résonnent la terreur et la folie. La fabrication de la peur est tout sauf simple au cinéma. Les maîtres du suspense comme Hitchcock en savaient quelque chose. En deux films, Eggers emprunte une voie similaire tout en évitant les obstacles qui se présentent sur son chemin. Voici un travail d’orfèvre magnifiquement charpenté.

Et on en profite pour rappeler l’intelligence dont fait preuve Robert Pattinson pour mener sa carrière. Depuis les cinq volets de «Twilight», au lieu de se laisser enfermer dans un cinéma «mainstream», il a choisi la voie des auteurs. Cronenberg, Herzog, Anton Corbijn, James Gray, les frères Safdie, Claire Denis, Ciro Guerra, Robert Eggers: la liste se passe de commentaires.