Trois choses à savoir sur «Rambo: Last Blood»

1) Un seul but: se venger

Il y a onze ans, «John Rambo» semblait mettre un terme à une saga née en 1982 avec «Rambo» («First Blood»). Mais pour l’ex-béret vert, la retraite ne semble pas près de sonner. Dans ce cinquième volet (voir la bande annonce ci-dessous), il reprend même du service dans un seul et unique but: se venger. En effet, la jeune Gabrielle, petite-fille de sa meilleure amie, qu’il avait juré de protéger, se fait enlever par un cartel mexicain doté des pires intentions qui soient.

2) Une boucherie

Coscénariste, acteur principal, également lié à la production, Sylvester Stallone s’implique dans une histoire de vengeance implacable. Lorsque l’homme veut se venger, il se mue même en exterminateur. D’où un final en forme de boucherie, dans lequel aucune violence n’est éludée.

3) L’amateurisme de la réalisation

En soi, la violence du film n’est pas un réel problème, sinon pour un public sensible qui ne se risquera de toute façon pas à le visionner. Le gros souci de «Rambo: Last Blood», c’est l’amateurisme de sa réalisation, endossée par Adrian Grunberg. Le film ressemble davantage à l’une de ces séries B ou Z que plus aucun distributeur ne veut sortir en salle qu’à ce film d’action soigné et efficace qu’il devrait être. Espérons que ce soit vraiment le dernier round d’une saga qui s’achève plutôt mal.