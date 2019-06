Trois choses à savoir sur «Yuli»

1Trajectoire hors normes

Carlos Acosta est un danseur de légende. Au début des années 80, son père l’inscrit à l’École nationale de ballet de Cuba. Le jeune garçon, roi du breakdance dans les rues de La Havane, préférerait se faire un nom dans le football, et parler de tutu ou de ballerine est pour lui exclu. Il se fera pourtant un nom dans la danse, au point d’être appelé, à 18 ans, à l’English National Ballet. C’est cette trajectoire hors normes que raconte «Yuli», film au demeurant très classique dans son approche.

2Nominée aux Goya

L’Espagnole Icíar Bollaín, qui est d’abord connue comme actrice, produit et réalise elle aussi des films depuis le milieu des années 90. Elle est en couple avec le scénariste écossais Paul Laverty, qui a d’ailleurs signé le scénario de «Yuli», ainsi que tous ceux des derniers Ken Loach. Régulièrement nominée aux Goya, récompense qu’elle a remportée en 2003 pour «Ne dis rien», elle s’est attelée à ce biopic avec le sérieux qu’on lui suppose, comme toujours.

3On attendait un peu plus de folie

La fraîcheur des différents comédiens, à commencer par Carlos Acosta, fait un peu la différence dans un récit très balisé, peu surprenant dans sa charpente narrative. Du destin que la réalisatrice passe à la loupe, rien n’est biaisé ni altéré et le respect semble bien être le mot d’ordre. Peut-être aurait-on préféré un peu plus de folie ici et là. (24 heures)