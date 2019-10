Trois trucs à savoir sur «Gemini Man», à double

1. Le comédien Will Smith se voit double

Dans «Gemini Man», Will Smith, 51 ans, est un soldat pourchassé par un tueur de 23 ans. Originalité d’un scénario a priori pas trop finaud, le comédien joue les deux rôles. Pour matérialiser l’exploit, le réalisateur Ang Lee a recouru à des effets spéciaux inédits: tourné à 120 images par seconde, au lieu des 24 traditionnelles, combinant prises de vue réelles et virtuelles, le thriller véhicule une sensation d’hyperréalisme jamais tentée en matière d’animation. Ce filmage a aussi été retravaillé au niveau numérique, pour acquérir une fluidité dans les expressions, spécialement dans les gros plans de visage.

2. Le projet date de plus de vingt ans

Dès 1997, «Gemini Man» attire les cinéastes Tony Scott ou Curtis Hanson, les stars Harrison Ford et Chris O’Donnell sont pressenties pour les soldat et traqueur. Avec les révolutions digitales, l’idée de fusionner les rôles en un acteur surgit, Clint Eastwood et Mel Gibson étant suggérés pour cette première. Ang Lee, fort de ses expériences en matière d’effets, des acrobaties de «Tigre et Dragon» à «Hulk» en passant par le duo félin de «L’odyssée de Pi», relève le défi.

3. Une bonne vieille cascade

Rien ne remplacera jamais le bon vieux coup de main. Ainsi du «bike-fu». Soit un duel de motos dans une course-poursuite à l’ancienne de la plus parfaite efficacité.

Action (USA, 117’, 12/16) Cote: **