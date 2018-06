Un biopic sur Bob Marley en préparation

Un biopic sur le chanteur jamaïcain Bob Marley est en préparation, a indiqué mercredi le studio Paramount Pictures. Son fils aîné Ziggy est associé au projet, selon le site spécialisé Deadline.

Le géant du reggae, qui a popularisé ce genre musical dans le monde entier, a déjà fait l'objet de plusieurs documentaires, dont «Marley» (2012), mais jamais d'un film avec des acteurs. Robert Nesta Marley, de son nom complet, est mort à 36 ans seulement en 1981 des suites d'un cancer.

Personnage très charismatique, bête de scène, Bob Marley adhérait à la philosophie rastafari, très centrée sur l'Afrique en générale et l'Ethiopie en particulier.

La compilation «Legend», sortie en 1984 et qui regroupe les principaux succès de l'homme aux dreadlocks légendaires avec son groupe The Wailers, a été vendue à plus de 15 millions d'exemplaires. Elle continue à s'écouler à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires par an, selon le site officiel de Bob Marley.

Artiste, Ziggy (49 ans) est le fils de Bob Marley qui a connu la carrière la plus fructueuse dans le monde de la musique. Il a notamment reçu huit Grammy Awards, les récompenses de l'industrie musicale américaine, dont cinq pour l'album reggae de l'année, le dernier en 2016. (ats/nxp)