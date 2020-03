Un bon film, calé dans son sofa

Plateformes Pour tromper l’ennui, la plateforme de streaming Artfilm.ch propose plus de 600 films suisses de son portefeuille gratuitement «tant que les salles de cinéma sont fermées.» Même élan de solidarité venant de l’association Climage, qui offre ses derniers documentaires en libre accès sur le site de la RTS, ou du distributeur de films Outside The Box qui propose un rabais de 50% sur son catalogue VOD. La société Bande à Part, qui regroupe les réalisateurs Ursula Meier, Lionel Baier, Jean-Stéphane Bron et Frédéric Mermoud, devrait elle aussi donner l'accès à une partie de son catalogue.

Nouveautés Cineworx, Filmcoopi, Look Now!, Sister Distribution et Trigon-Film ont déjà constitué un catalogue sur le site www.filmingo.ch, mais pour l’heure seul le dernier propose deux nouveautés sur la plateforme: «You Will Die at 20», film soudanais programmé au FIFF, et le chilien «Ema y Gastón» (sans sous-titres français).