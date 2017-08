Un dernier James Bond pour Daniel Craig

Daniel Craig a confirmé mardi soir qu'il reprendra le rôle de James Bond une dernière fois. Il met ainsi fin à un suspense qui durait depuis plusieurs mois.

Le comédien a annoncé sa décision lors d'une émission à la télévision américaine, «The Late Show», diffusée mardi. Prié de dire par l'animateur Stephen Colbert s'il incarnerait une nouvelle fois le célèbre agent secret, Daniel Craig a répondu «oui», sous les vivats du public.

En revanche, il ne souhaite pas enfiler une nouvelle fois le smoking de l'agent 007 par la suite. «Je pense que cela suffit», a-t-il répondu. L'acteur de 49 ans a interprété quatre fois le flegmatique agent secret dans les films «Casino Royale» (2006), «Quantum of Solace» (2008), «Skyfall» (202) et «Spectre» (2015).

«Seulement pour l'argent»

Daniel Craig a régulièrement laissé entendre qu'il ne souhaitait plus jouer du Walther PPK, le pistolet fétiche de James Bond. «Je préférerais briser ce verre et me tailler les veines», avait-il déclaré avant la sortie de «Spectre», tout en précisant que c'était son sentiment du moment et pas forcément une décision définitive.

«Si je faisais un autre Bond, ce serait seulement pour l'argent», avait-il ajouté dans un entretien au magazine «Time Out London». Plusieurs noms avaient circulé pour prendre la relève de Daniel Craig, notamment les acteurs britanniques Tom Hiddleston et Idris Elba.

Eon Productions, la société d'exploitation de la marque, indique sur son site internet que le 25e film James Bond sortira sur les écrans américains le 8 novembre 2019. (ats/nxp)