Un documentaire chinois reçoit le Léopard d'or

Le concours international du Festival de Locarno était relevé, et le suspense d'autant plus grand. A l'arrivée, la surprise l'est plus encore, avec la consécration d'un documentaire chinois, «Mrs. Fang», du réalisateur Wang Bing.

Dans ce documentaire, le spectateur assiste aux derniers jours d'une dame âgée. Mais cela n'a rien à voir avec du voyeurisme.

Wang Bing montre avec sobriété l'histoire de Fang Xiuying, une ancienne paysanne qui a souffert d'Alzheimer durant huit ans. Après un séjour dans un foyer, qui n'apporte pas d'amélioration, sa famille la reprend à la maison, où elle est finalement décédée en 2016.

Wang Bing, qui a déjà fait partie du jury à Locarno, compte parmi les documentaristes chinois les plus importants. Mais peu de critiques le voyaient remporter le Léopard d'or. La surprise a donc été grande samedi après-midi, au moment où le président du jury, le réalisateur français Olivier Assayas, a dévoilé le prix.

Isabelle Huppert meilleure actrice

L'actrice française Isabelle Huppert a elle décroché le prix de la meilleure actrice pour son interprétation d'une institutrice hurluberlue. Le Danois Elliott Crosset Hove est son pendant au masculin pour son rôle dans «Winter Brothers». Beaucoup s'attendaient plutôt à voir l'Américain de 91 ans Harry Dean Stanton couronné avec «Lucky».

Les Suisses repartent quasiment les mains vides. «Goliath», de Dominik Locher, n'a pas reçu de prix. Cyril Schäublin sauve l'honneur avec une distinction spéciale du jury pour son premier film «Dene wos guet geit», dans la compétition de la relève «Cineasti del presente». (ats/nxp)