Un documentaire sur Schumacher au cinéma

Six ans après son grave accident de ski, la famille de Michael Schumacher présente un documentaire sur la star de Formule 1. Le film tourné avec des archives inédites et des déclarations de son père, de sa femme et de ses enfants sortira sur les écrans le 5 décembre.

Il s'agit d'un documentaire cinématographique officiel intitulé «Schumacher» et autorisé par la famille du pilote résidant à Gland dans le canton de Vaud, souligne dans la nuit de samedi à dimanche leur porte-parole Sabine Kehm. Le film donne également la parole à des personnalités-clés et autres compagnons de la légende de Formule 1. Il met en scène les hauts et les bas de la carrière de «Schumi» et offre un aperçu de sa vie privée.

Le film sort cette année à l'occasion du 50e anniversaire du grand champion allemand ainsi que du 25e anniversaire de sa première victoire en Coupe du monde (1994). Il a été réalisé par les cinéastes Michael Wech et Hanns-Bruno Kammertöns. Ensemble, les deux Allemands ont déjà tourné des documentaires sur l'homme d'affaires multimillionnaire Gunter Sachs, notamment connu pour avoir épousé Brigitte Bardot en 1966 ainsi que sur le chanteur de schlager Udo Jürgens et le joueur de tennis Boris Becker.

Pour l'heure, «Schumacher», tourné en allemand, est programmé en Allemagne et en Suisse. Michael Schumacher, né à Hürth, en Allemagne, est le pilote de Formule 1 le plus titré de tous les temps avec 91 victoires en Grand Prix. Celui qui est mécanicien de formation a remporté sept titres de champion du monde entre 1994 et 2004, dont cinq de suite.

Un an après s'être retiré de la compétition en 2012, Schumacher a été victime d'un accident de ski à Méribel, en France. Depuis il souffre de graves lésions crâniennes. Aucun détail n'a filtré sur son état de santé exact. (ats/nxp)