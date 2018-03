Un festival se lance, nom de code «r7al»

Morceaux choisis

Desplat en v.o.

Juste oscarisé pour La forme de l’eau, après une statuette pour The Grand Budapest Hotel, la superstar de la bande originale Alexandre Desplat mène les cinéastes les plus inventifs à la baguette. Sa petite musique signe ses retrouvailles avec Wes Anderson sur L’île aux chiens (en salle le 11 avril).

EJMA, en conversation lu 26, 11h.



Léa Seydoux en vitesse

Partenaire de Tom Cruise, Brad Pitt ou Daniel Craig, reine des auteurs de Kechiche à Dolan, héroïne de L’enfant d’en haut, d’Ursula Meier, la toute jeune mère donne de la voix dans l’animation «stop motion» L’île aux chiens, de Wes Anderson. La Frenchie s’illustre encore dans Kursk, de Thomas Vinterberg.

ECAL, en conversation ma 27, 18h30.



Ardant cinéaste

Réalisatrice à ses heures, Fanny Ardant apprivoise en femme d’à côté son ami Depardieu en lui confiant un monstre rôle dans Le divan de Staline (2016). L’acteur s’allonge avec une adhésion rare dans cette évocation du dictateur et de sa maîtresse incarnée par Emmanuelle Seigner. Les dialogues crissent hors du cadre bucolique vers une inattendue métaphysique.

Galeries, me 28, 13 h. En présence de Fanny Ardant (à entendre aussi en débat à l’UNIL, ma 27, 18 h 30).



Vinterberg en famille

Il y a 20 ans, le Danois terrible Lars von Trier électrochoque le Festival de Cannes avec Dogme95, «vœu de chasteté» pour un cinéma sans artifices. Plus que Les idiots, la postérité retient Festen, de son compatriote Thomas Vinterberg. Au jubilé du patriarche, un clan bourgeois sort son linge sale. Cris, inceste et chuchotements. Les fils d’Œdipe et Jocaste trinquent à ce toast porté en arme de destruction massive.

Capitole, ma 27, 20 h 30. En présence de Thomas Vinterberg (à entendre aussi en débat à l’ECAL, me 28, 17 h).



Walken star

En 1978, Voyage au bout de l’enfer (Deer Hunter), premier film sur la guerre au Vietnam, dope une génération d’acteurs, dont Christopher Walken, alors 35 ans, oscarisé comme Bob de Niro ou Michael Cimino. Un film mythique, dans le sens de l’ethnologue Lévi-Strauss, soit qui «permet l’évaporation de l’histoire et introduit un récit à la temporalité propre». Et donc un éternel recommencement.

Cinéma Capitole, di 25, 17 h 30. En présence de Christopher Walken.