Un western sauce indienne concocté par des Vaudois

Les temples de Hampi, en Inde, se situent dans un environnement désertique quasi lunaire. Dès les premières images, la façon de les filmer captive. La langue parlée: l’anglais, dans cette comédie noire soutenue par le British Film Institute. Sauf que «Curry Western», le film dont il s’agit, a été concocté grâce à des ingrédients vaudois, dont le réalisateur Kamal Musale (lire ci-dessous).

Les spectateurs se délecteront de découvrir sous les traits de Bindu, le hippie psychopathe, une personnalité de la Riviera: le DJ Dr Zé (alias Sylvain Reymond), qui officie depuis plus de vingt ans sur les platines de la région. Le comédien Sylvain Reymond endosse l’un des trois rôles principaux. Aux côtés de Gia Sandhu (actrice britannique d’origine indienne) et de Christopher Shyer (qui a incarné Richard Nixon dans le long-métrage de Clint Eastwood, «J. Edgar», aux côtés de Leonardo DiCaprio, et qui a joué dans des productions primées, dont la minisérie «Nuremberg», avec Alec Baldwin). Le rôle qu’endosse Christopher Shyer dans «Curry Western» semble lui avoir été taillé sur mesure, un écrivain raté enclin à la boisson et qui lit «La voile pour les nuls», dans l’espoir d’acquérir un bateau.

La bande-annonce de «Curry Western»

Une fable amusante

L’histoire de «Curry Western»? Le scénario s’est étoffé en cours de route de deux autres auteurs, mais il a été au départ écrit par Kamal Musale et Sylvain Reymond. Une jeune Britannique d’origine Indienne, Sheela (Gia Sandhu), apprend la mort de son père qui l’a abandonnée il y a longtemps. Avec son mari Simon (Christopher Shyer), ils décident de se rendre en Inde pour vendre la propriété héritée, qui vaudrait son pesant d’or. Sauf que cette dernière est «squattée» par Bindu (Sylvain Reymond). C’est là que les ennuis démarrent… et que le film commence à incorporer les ingrédients des westerns: duel de mâles avec fusil obligatoire, poussière du sol aride, bâtons de dynamite et fils barbelés. Sauf que ces Indiens-là, contrairement à ceux du Far West, n’ont pas de plumes, et que les vaches et chevaux ont été remplacés par… une chèvre et un éléphant!

Intégrer les codes du western a servi le propos du réalisateur: «Je voulais filmer un huis clos autour de la question de la propriété (au départ dans les Alpes), car cette question, archétypale, me semble au cœur de tous les conflits. Puis il m’a semblé intéressant d’utiliser les codes des westerns, car ces derniers parlent souvent de luttes pour la terre. Je voulais tirer d’un petit litige de propriété une fable amusante, avec une morale: jusqu’où peut-on se battre pour défendre son droit de sol contre son droit de sang?»

Derrière cet aspect se dégagent d’autres thématiques, comme l’identité (Bindu se sent par exemple «brun à l’intérieur») ou la condition féminine. Ainsi, si la dénonciation du traitement fait aux femmes en Inde est explicite dans la bouche de Sheela, les comportements des deux mâles blancs démontrent que les Occidentaux ne sont pas irréprochables non plus. «Je n’ai pas voulu faire un film à thèse, affirme Kamal Musale. Mais ces strates se sont ajoutées au fil du temps. Je voulais surtout réaliser une comédie où on sourit tout le long.» Et où l’on rit également, dans des moments burlesques, ou bien dans une fin surprise. «Ce n’est pas un gag gratuit, mais une morale. Cela me plaît que les gens sortent sur un éclat de rire.»

Difficultés de production

Cette fin qui n’est «pas bien-pensante» a refroidi les ardeurs de certains producteurs. «C’est déjà difficile quand le nom du réalisateur et des acteurs ne sont pas connus. Encore plus quand le film est susceptible d’amuser les spectateurs: cela semble louche pour une frange de professionnels qui produisent des films d’auteur», constate Kamal Musale. Programmé dans 4 festivals (dont le VIFFF, à Vevey), le film sera projeté ce mois à Vevey avant une sortie prévue au printemps.

Deux petits bémols: les explosions ne bénéficient pas d’effets spéciaux de Hollywood. Et le montage du premier tiers du film mériterait d’être resserré, pour un tempo plus nerveux. «J’aime qu’on ait le temps de développer de la sympathie pour les personnages», défend Kamal Musale.

«Curry Western», les samedis et dimanches de novembre à Vevey, ce week-end à 18 h 10 au Rex.

(24 heures)