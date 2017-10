Une actrice norvégienne accuse Weinstein de viol

Une actrice norvégienne a affirmé mercredi avoir été violée par Harvey Weinstein, en 2008 à Londres, mais n'a pas encore décidé si elle allait porter plainte contre le producteur américain.

L'actrice Natassia Malthe, aujourd'hui âgée de 43 ans, a raconté lors d'une conférence de presse à New York avoir rencontré le magnat hollywoodien à la soirée de clôture des Bafta, les récompenses britanniques du cinéma.

New Weinstein victim, Natassia Malthe, accuses Harvey of forcing himself on her & asking for a threesome at audition pic.twitter.com/R8ERFVWHLs