À la rencontre de Greta Gratos

Le personnage fait partie de la légende genevoise. Sauf qu’il est tout à fait réel. En tout cas, il méritait bien un film. «Greta Gratos», en toute simplicité. Réalisé par Séverine Barde. Documentaire, retour sur la naissance d’une figure longtemps associée aux thés dansants de l’Usine, imprévisible dans ses apparitions, comparable à personne sinon à elle-même, ce film fait corps avec celui ou celle qu’il raconte. Une réussite qui justifiait une rencontre avec le créateur de Greta Gratos, Pierandré Boo. L’homme est charmant, bavard, passionnant. «Je n’ai jamais eu l’impression qu’on faisait un film sur moi, démarre-t-il. De toute façon, les images ne m’appartiennent pas et je ne veux rien contrôler. Avant de faire le film, Séverine Barde s’est interrogée sur ce moment où un acteur bascule dans un rôle. Du coup, pour mieux l’observer, elle a fabriqué un miroir de loge, qu’elle a ensuite abandonné.»

Apparitions aléatoires

Née en 1994, à l’Usine, Greta Gratos a évolué en parallèle à Pierandré Boo. «J’aime vieillir et elle aussi, précise-t-il, parlant souvent d’elle à la troisième personne. Dans le même ordre d’idées, je ne me projette pas dans la vie, sauf si j’ai un projet précis. Et je ne prends pas les choses, ce sont elles qui me prennent.» Autant de faux paradoxes qui contribuent à la définir. Elle ne se voit pas non plus mourir. Ni quitter la scène. «Ou alors cela voudrait dire que le monde va mieux. Mais il n’a vraiment pas l’air d’aller mieux. Donc je vais garder Greta Gratos. Et puis elle m’étonne toujours, elle m’apporte tant de choses.» À l’origine de cette transformation, ni travestissement ni imitation, il y a des questionnements identitaires qui remontent à l’enfance. «Je me souviens que je me suis plus perçu fille et que le masculin m’intéressait peu. Mais pas au point de changer de sexe. J’étais une fille dans un corps de garçon, et je reste un garçon féminin. Greta a été un accident. À l’occasion d’un bal des sorciers. Les sorciers m’emmerdent, alors je suis venu en sorcière. Les apparitions de Greta sont aléatoires, même si le thé dansant garantit une certaine régularité. Elle est rapidement devenue une figure de la vie souterraine genevoise. Je dois avouer qu’elle m’apaise. Le monde m’attriste et me laisse sans voix, elle pas. Ce qui m’afflige le plus, c’est le pouvoir, le carriérisme. Et puis une chose m’énerve, aussi. Cette planète, qui pourrait être si belle, est tout à fait laide.»

Icônes et marraines

Dès sa naissance, le choix du pseudo oriente le personnage. Greta Gratos. «Cela pourrait vouloir dire que je ne suis pas cher. C’est comme son métier, pétasse cosmique. Il s’agit là aussi de mélanger classieux et populaire. J’aime bien tordre le langage. Sinon, j’ai des idoles, mais je parlerais davantage d’icônes et de marraines. Parmi ces dernières, il y a Brigitte Fontaine, Armande Altaï, Nina Hagen. Parmi les icônes, Marlene Dietrich, qui était une actrice hors pair, Marilyn pour l’intelligence, Maria Casarès, Arletty ou Ava Gardner. Ingrid Caven pour les Allemandes et Cora Vaucaire pour les chanteuses. Et curieusement, j’aime beaucoup Amanda Lear.» On sent que l’énumération pourrait continuer. Consciente de sa popularité – «une histoire d’attitude» – elle se fait parfois draguer. Mais elle est unique, même si elle cite parfois Marie-Thérèse Porchet. «Un personnage écrit, alors que le mien est oral. Personnellement, je ne me travestirai jamais. À 19 ans, après avoir tenté de faire avocat, j’avais décidé de devenir acteur. À l’époque, je me souviens qu’on m’avait offert la possibilité d’une figuration sur «E la nave va» de Fellini. Je n’ai jamais rappelé. C’est l’un de mes seuls regrets.» (24 heures)