Almodovar reçoit un Lion d'Or pour sa carrière

La Mostra de Venise a décerné jeudi un Lion d'Or pour sa carrière au cinéaste espagnol Pedro Almodovar. Manifestement heureux, il a qualifié ce prix prestigieux d'«acte de justice poétique».

Le réalisateur, que le directeur du festival de Venise, le critique italien Alberto Barbera, a qualifié de «plus grand et influent» du cinéma espagnol depuis Luis Buñuel, n'avait jusqu'à présent reçu aucune récompense des principaux festivals européens que sont Cannes et Venise.

«Trente ans plus tard, on m'octroie le Lion d'Or pour un film de 1988. C'est un acte de justice poétique», a estimé, tout sourire, Pedro Almodovar, au cours d'une conférence de presse ayant précédé la remise du prix. Le cinéaste a en effet été récompensé pour son fameux opus «Femmes au bord de la crise de nerfs», qui avait enthousiasmé le public international et le réalisateur Sergio Leone. Il était projeté jeudi dans la grande salle de la Mostra. (ats/nxp)