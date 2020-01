«L’art du mensonge», honneur aux vétérans

Tel est pris qui croyait prendre. C’est l’histoire d’un arnaqueur, Roy, qui déniche une nouvelle victime particulièrement idéale, une vieille dame veuve, Betty, qui lui ouvre sa porte et son logis. Et elle va mordre à l’hameçon.

Sauf que Roy n’avait pas forcément tout prévu et surtout pas de s’attacher plus que de coutume à cette drôle de dame. Ce film de Bill Condon – réalisateur souvent impersonnel qui signa aussi bien des «Twilight» que le récent «Mr. Holmes» – repose sur un face-à-face savoureux entre deux vétérans, Helen Mirren et Ian McKellen.

Chacun excelle à sa manière dans «L’art du mensonge» - dont seul le titre ne ment pas – et le film lui-même mise aussi sur plusieurs retournements successifs et jouissifs dont on laisse l’entière surprise aux spectateurs.

Ce «Good Liar» tiré d’un roman est plutôt un film de scénariste, voire de dialoguiste, dans lequel chaque personnage existe surtout par ce qu’il affirme ou par ce qu’il cache. Le déroulé de l’intrigue ne tolère aucun temps mort, et même lorsque la mise en scène demeure d’une sagesse un peu scolaire, le travail des comédiens suffit à rehausser la monotonie des vieux canapés composant le décor.

De plus, il est quand même assez rare que le troisième âge soit au cœur d’une vraie intrigue sans que celle-ci ne les situe dans des maisons de retraite ou des hôpitaux.

Notons la présence inattendue d’un Russell Tovey qu’on ne voit clairement pas assez souvent au cinéma. Voilà donc un petit film positif, drôle et captivant.