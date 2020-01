Bea Cuttat est lauréate du Prix d’honneur à Soleure

«Ce Prix d’honneur est un grand honneur, s’amuse Bea Cuttat au téléphone, dans un français presque parfait. C’est aussi peut-être un peu trop.» Modeste en évoquant son activité de distributrice de films, la fondatrice de Look Now! a pourtant toute sa carrière mis en lumière un cinéma exigeant. Toujours en gardant le cap, au service du public suisse. Récompensée ce lundi lors des 55e Journées de Soleure, la lauréate du Prix d’honneur témoigne d’emblée de sa passion pour le septième art. «Durant ces trente ans, je n’ai jamais été capable d’acheter ce dont je n’étais pas amoureuse. Avec le marché actuel et le nombre grandissant de distributeurs et de films, c’est devenu de plus en plus difficile. Aujourd’hui, je n’ai aucun regret.»

Depuis la création de la société zurichoise en 1988, Bea Cuttat a permis de découvrir quelque 270 films, dont 125 productions suisses, 90 européennes et 40 d’Amérique latine, des USA et d’Asie. Parmi la riche palette de cinéastes suisses soutenus, la plupart restent peu connus du grand public mais ont largement compté: Peter Liechti («Le chant des insectes», Meilleur film documentaire européen, 2009), Dieter Fahrer («Que sera», Grand Prix à Visions du Réel, 2004) ou Peter Mettler («The End of Time», 2012). Du côté romand, elle aura contribué à révéler certaines œuvres du Vaudois Stéphane Goël («Prud’hommes», 2010), de Daniel Schweizer («Skinhead Attitude», 2003) ou du plus médiatique Fernand Melgar («La forteresse» en 2008, «Vol spécial» en 2012). Si Bea Cuttat a décidé l’été dernier de se mettre en retrait, n’achetant plus de films, elle entretient toujours un catalogue riche et éclectique.

La qualité avant tout

Née en 1953, Bea Cuttat entame sa scolarité à Schaffhouse et travaille dès les années 1970 comme libraire. «Très vite j’ai compris que je n’avais aucun talent artistique, explique-t-elle avec humour. Par contre le fait de donner des impulsions aux autres m’a toujours encouragé à persévérer dans la voix de la transmission.» À cette époque, très cinéphile durant son temps libre, elle fait de nombreux voyages à Zurich, «pour découvrir autre chose que des westerns spaghettis italiens ou des films avec Louis de Funès», projetés dans sa ville. «Grâce à quelques amis, j’ai pu sortir de mon carcan et connaître de super ciné-clubs.» Dans les salles obscures, elle découvre alors les merveilles du cinéma italien, admire Roberto Rossellini, Luchino Visconti, et reçoit la claque de sa vie en découvrant les premiers chefs-d’œuvre du cinéaste allemand Rainer Werner Fassbinder. «C’est littéralement à ce moment que je suis tombée amoureuse de l’art cinématographique, relate-t-elle en prenant son temps, avec un brin de mélancolie. Il parlait avec une grande sensibilité d’un monde où se côtoient des gagnants et des perdants.» Bien décidée à poursuivre dans cette voie, elle s’installe dès 1980 à Zurich et collabore au Centre suisse du cinéma, actuellement Swiss Films, pour s’occuper du catalogue des productions locales.

Goût du risque

Lorsqu’un ami monteur lui montre le documentaire suisse «Voyage au pays intérieur» de Matthias von Gunten, en 16mm, dont aucun distributeur établi ne voulait à l’époque, l’idée de fonder sa propre société pour le défendre apparaît comme une évidence. «J’étais vraiment impressionnée. J’ai décidé de le prendre en distribution et de l’accompagner vers le public. Très vite nous sommes parvenus à le présenter au grand public, au Festival de Locarno en 1988.» Dès ce moment, le goût du risque ne cessera pas de la faire avancer. Au fil du temps, Look Now! a marqué les esprits avec des productions suisses mais aussi internationales, notamment quelques grands succès comme les premiers «Wallace & Gromit» (dès 1993), «Fucking Åmål» (1999) ou encore «Winter’s Bone» (2010) qui révélait Jennifer Lawrence. Elle a ainsi accompagné nombre d’auteurs durant une grande partie de leur carrière, le Suédois Roy Andersson ou le Mexicain Carlos Reygadas qu’elle n’a pas lâché jusqu’au dernier «Nuestro Tiempo» (2018). «Mon activité prend plus de sens dans la durée. Si parfois certains films sont moins bons que les autres, au final, ils constituent une œuvre. C’est une véritable éthique de travail. J’ai toujours considéré la carrière d’un cinéaste comme un ensemble.»

27jan (17h30, remise du prix). Me 29 (10h, brunch débat)