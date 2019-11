Les plus beaux films illumineront les salles obscures

Les cinéphiles seront servis ce vendredi au Pathé Les Galeries. La 22e édition de la Nuit du court métrage fera halte à Lausanne, le temps d’une intense soirée, de 19h à 4h du matin. Cette année, pas moins de quinze programmes rythmeront le bal, répartis dans les huit salles du multiplexe situé dans la charmante rue pavée du Petit-Chêne. De quoi rassasier les plus gourmands, émotifs et avides des salles obscures, avec des pépites du terroir ou dénichées à l’international.

Dans le programme d’ouverture «C’est arrivé près de chez vous» (19h15), trois courts métrages vaudois brossent le portrait de personnages poignants.

«Still Working», de Julietta Korbel, met en lumière le destin de Pavel, gardien d’une usine abandonnée, qui se confronte à la disparition totale et prochaine d’un lieu qu’il affectionne particulièrement. «À travers le portrait d’un personnage qui refuse l’évolution du monde, je propose une réflexion intime sur ce qui fait le sens de nos existences, explique la réalisatrice d’origine suisse et slovaque. J’ai choisi comme décor l’usine désaffectée de Chavalon dans le Bas-Valais. Elle a un caractère authentique et presque irréaliste qui transpire le passé, alors qu’elle incarnait une vision utopiste du futur.»

À travers le documentaire «Des aigles au-dessus de la tête», le photographe et cinéaste Yann Gross livre le récit touchant de Mitch, un musicien rebelle dont le regard sur le monde change au moment de découvrir les bienfaits de la flûte amérindienne.

Enfin, la fiction «Tout se mérite», de Pierre Amstutz Roch, plonge quant à elle dans le quotidien du cinquantenaire Stéphane, qui se voit remercié du jour au lendemain. Sans activité lucrative, c’est aux côtés de sa femme Fiona qu’il tentera par-dessus tout de remonter la pente.

Et puis le reste du monde

Du côté du reste du monde, les sélections ne sont pas moins alléchantes et révèlent des thématiques riches et rassembleuses. À commencer par le programme «D’un monde à l’autre», où des univers a priori éloignés se rejoignent le temps d’un film.

Ainsi dans l’essai expérimental «Les Indes galantes» (20h45 et 00h15), de l’artiste contemporain et réalisateur français Clément Cogitore, le krump s’invite sur les planches de l’opéra Bastille à Paris. Et la danse issue des ghettos noirs de Los Angeles croise la musique du compositeur français Jean-Philippe Rameau (1683-1764). Aucun dialogue, juste les mouvements.

Mais la longue nuit réservera aussi bien d’autres surprises, dont les cours très athlétiques de «Le sport c’est bon pour la santé» (21h et 2h), d’autres récits d’ici qu’on découvrira dans les «Swiss Shorts» (21h) ou encore l’impact de l’homme sur terre raconté dans la sélection «Nature humaine» (22h30 et 00h30).

À vos billets!