Le cinéma change d’écran

On le sait, les sorties cinéma ont été reportées, faute de salles. Les grosses productions s’en sortiront. Pour les films d’auteur, la situation est plus compliquée, car la place manquera sur les grands écrans après le chaos. Des distributeurs proposent déjà une poignée de films en première sur la Toile, en collaboration avec des salles de cinéma indépendantes également rétribuées au moment de l’achat du billet «virtuel» (10 fr.).

Cineworx, Filmcoopi, Look Now!, Sister Distribution et Trigon-Film ont déjà constitué un catalogue sur le site www.filmingo.ch, mais pour l’heure seul le dernier propose deux nouveautés sur la plateforme: «You Will Die at 20», film soudanais programmé au FIFF, et le chilien «Ema y Gastón» (sans sous-titres français). Pareil pour Outside the Box qui vend en ligne des séances du documentaire mexicain «Midnight Family». Selon Meret Ruggle, de Trigon-Film et fondatrice de Filmingo, «ces premières en ligne restent encore assez rares. Si la situation perdure, il faudra revoir toute l’organisation pour survivre.»

www.filmingo.ch

www.outside-thebox.ch