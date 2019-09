«Dans l’artistique, j’ai tendance à dominer»

Zabou Breitman, qui n’a eu qu’un prénom jusqu’en 1998, n’est jamais là où on l’attend. Actrice puis chanteuse, femme de théâtre, metteuse en scène, doubleuse et réalisatrice, la voici aux commandes d’un film d’animation, «Les hirondelles de Kaboul», d’après le roman de l’écrivain algérien Yasmina Khadra, qui se situe dans la capitale afghane en 1998. Évoquer la dictature, l’injustice et les exactions par la poésie, c’est le miracle de cette coréalisation coproduite par la Genevoise Joëlle Bertossa et la RTS.

Pourquoi vous êtes-vous lancée dans un film politique et d’animation?

On me l’a proposé. C’était un jeune producteur qui voulait d’abord en faire un film live. Le scénario existait. C’est à partir de celui-ci qu’on est allés aux Armateurs (NDLR: nom d’une société de production) en leur proposant un film d’animation pour adultes. Finalement, j’ai commencé par faire le film en enregistrant toutes les voix, à la suite, comme pour une pièce ou un long métrage.

Donc vous avez fait un casting dans cette optique?

Oui, Swann Arlaud, Hiam Abbass, Simon Abkarian, c’était un vrai casting. Nous les avons même filmés pour que les animateurs s’en inspirent. Quant au son, nous avons tout gardé, y compris les imperfections, là aussi pour que les animateurs en tiennent compte. J’ai du reste un peu d’expérience dans ce domaine, j’avais fait une voix dans le dessin animé de Zep, «Titeuf, le film».

La dessinatrice Eléa Gobbé-Mévellec a coréalisé le film. Aurait-elle pu le faire seule? Quel était son rôle?

Elle dirigeait l’équipe d’animation. Elle n’avait jamais fait de long métrage. Je ne sais pas si elle aurait pu faire le film seule. Tout ce que je sais, c’est que dans l’artistique, j’ai tendance à vouloir dominer.

Y avait-il d’autres manières de raconter Kaboul?

Ce n’était pas la seule, il y a même autant de possibilités que d’artistes. C’est comme en peinture. Picasso, Warhol ou Bacon ont peint des sujets semblables et leurs toiles sont à l’opposé. Dans «Les hirondelles de Kaboul», le média est intéressant. Il y a un jeu hyperréaliste, les voix, et tout le reste, les dessins, qui est de l’ordre de la représentation.

Qu’est-ce qui a été le plus compliqué?

La fin du montage. Le film manquait de respiration. Quelque chose ne marchait pas. On m’a alors dit que malheureusement, il n’y avait pas de rushes, contrairement à un film «normal». Sauf que si, il y en avait. C’étaient les décors vides qui servent de support aux personnages. C’est d’eux qu’est venue la solution. J’ai triché, je les ai allongés, j’ai monté des images à l’envers et résolu tous les problèmes.

Êtes-vous une grande consommatrice de films d’animation?

J’en ai vu énormément. Mais j’adore surtout la BD. J’ai été bercée par la ligne claire, Tintin et Gotlib. Plus petite, je lisais en vrac Valérian, les albums de Druillet, le journal «Pilote». Côté cinéma, je suis très Pixar, pour le jeu, les personnages, l’écriture. Mais j’adore aussi la liberté des Japonais comme Miyazaki.

Dans vos précédentes réalisations, vous avez adapté Delphine de Vigan ou Anna Gavalda. Essentiellement des femmes. Est-ce un hasard?

Oui, car ce sont chaque fois des commandes.

Que manque-t-il à votre carrière?

Un film que j’écrirais toute seule, à ma manière.

Jouer dans les films des autres devient-il une exception?

Non, j’y tiens énormément. J’adore être dirigée, me laisser glisser.