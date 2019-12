«Et puis nous danserons» vole, touché par la grâce

Faire des entrechats avec un danseur et causer homosexualité au cinéma, la figure devient presque classique depuis «Billy Elliot» au début du siècle, jusqu’à «Girl», du Belge Lukas Dhont, l’an dernier. Mettant la barre plus haut que le dilemme identitaire, le réalisateur suédois d’origine géorgienne Levan Akin admet avoir cru un peu vite qu’à Tbilissi, autoproclamée «berceau de la danse en Europe» et «capitale gay-friendly», il trouverait un chaleureux accueil à son projet.

La résistance l’étonne encore, le tabou de l’homosexualité demeure. Lui pourtant voulait déporter la thématique dans un terrain plus universel. Depuis les années 20, la danse est devenue une arme contre l’envahisseur soviétique. Merab, étoile de l’Ensemble National Géorgien, se voit défié par l’arrivée d’un rival charismatique, Irakli. Le surdoué l’envie, il en tombe surtout éperdument amoureux.

Beaucoup d’élégance identique sentimentale préside ici, qui se nuance aussi par son contexte sociopolitique. Pour Merab, la libération du corps vient en écho à des aspirations plus vastes, celles des jeunes générations à rompre avec les diktats traditionnels. «La danse géorgienne repose sur la masculinité, il n’y a pas de sexe là-dedans, pas de place pour la faiblesse», psalmodie le maître de ballet. Tout en admirant les trésors chorégraphiques et polyphoniques du passé, Merab y mettrait volontiers un peu de modernité comme au temps de «Flashdance».