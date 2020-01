Deladonchamps s’amuse à lutiner «Notre dame»

L’acteur est singulier. Pas du genre à se reposer sur ses lauriers. En 2013, il est révélé par «L’Inconnu du lac» d’Alain Guiraudie, dans lequel il draguait des garçons au bord d’un lac pendant que des crimes étaient commis non loin. L’année suivante, le film lui permet de remporter un César de meilleur espoir masculin. Pierre Deladonchamps, 36 ans, était lancé.

Les rôles vont dès lors se succéder dans des films aussi divers que «Le fils de Jean» de Philippe Lioret, «Nos années folles» d’André Téchiné (où on le retrouve en travesti pour cacher sa désertion durant la Grande Guerre), puis enfin dans «Plaire, aimer et courir vite» de Christophe Honoré, dans lequel il incarne à nouveau un homo, cette fois en couple avec Vincent Lacoste.

Dans le nouveau film de Valérie Donzelli, «Notre dame», qui avait été tourné quelques mois avant qu’un incendie ne ravage le monument, Deladonchamps (Bacchus) incarne l’ancien amoureux de la jeune femme. Devenu journaliste, il se met en tête de la reconquérir. Celle-ci, qui dépose tout à fait par hasard un projet pour le réaménagement de Notre-Dame, finit par le remporter. Mais la structure phallique du nouveau projet déclenche un procès durant lequel Bacchus va se substituer à un avocat pour prendre la défense de son aimée.

Passant plus près du burlesque assumé que du drame, «Notre dame» est une comédie fantaisiste qui s’amuse avec les codes du réel. Pour Pierre Deladonchamps, le rôle représentait une sorte de défi. Il nous en avait parlé lors de la première mondiale de «Notre dame», au festival de Locarno.

Pour ce rôle, vous devez jouer quelqu’un qui endosse un rôle qui n’est pas lui. Qu’est-ce que cela implique?

De rester dans un personnage et en faire un autre par-dessus. Mais les personnages peuvent tout se permettre.

Comment aborde-t-on le registre burlesque?

Aller vers la comédie, c’était un souhait. Mais pas qu’elle soit potache. Avec Valérie, le gros du travail s’est fait sur le plateau. Elle a inventé beaucoup de choses. Là, c’était idéal. Les situations n’étaient pas plaquées d’avance. Il fallait constamment se réinventer, tout en restant dans le concret. Pour moi, l’important, c’est de rester connecté. Donc de faire semblant de ne pas jouer, en l’occurrence. Et comme au cinéma tout est amplifié, cela devient un défi.

C’est la première fois que vous travaillez avec Valérie Donzelli.

Nous nous étions souvent croisés lors d’événements. Mais jamais sur un plateau. Certaines années ont été chargées pour moi. En 2017, j’avais quatre films. Et en 2018, seulement «Notre dame». C’est vraiment le hasard des calendriers qui décide pour nous.

A priori, vous ne tournez presque jamais de comédies. Est-ce parce qu’on ne vous en propose pas?

On m’en avait proposé une mauvaise qui a fait un four. Je n’ai pas voulu la tourner et j’ai bien fait. Je lis quelques scénarios de comédies. Pour la télévision, j’ai tourné «Mouche», avec Camille Cottin. Et je n’exclus pas d’en tourner une autre début 2020. Mais c’est curieux qu’on m’en propose si peu. Pourtant, je déconne beaucoup.

Qu’y a-t-il de plus dur à faire? Jouer un salaud dans «Les chatouilles» avait-il été éprouvant, par exemple?

Cela peut au contraire être jubilatoire. Mais pas sur «Les chatouilles». La chape morale était pesante, en plus il était question d’attouchement, je donnais la réplique à une petite fille. Andrea Bescond (ndlr: la coréalisatrice du film) m’a convaincu en me rappelant que la plupart du temps, la pédophilie n’avait pas de visage. Là, je lui en donnais un. Ce fut probablement mon rôle le plus noir.

Qu’est-ce que vous n’accepteriez en tout cas pas?

Tout dépend de la manière dont les choses sont amenées. Du scénario et des gens qui font le film. Si je n’ai pas d’estime pour eux, je ne pourrais pas y aller. Donzelli, par exemple, est parfaite. Elle prône un féminisme qui met hommes et femmes à égalité.

Qu’est-ce que vous aimez le moins, sur un film?

Les essayages costumes. Ils durent une demi-journée et je trouve cela lourd. Et je n’adore pas la promo. Mais tout dépend avec qui. On est toujours challengé par des journalistes suivant les questions qu’ils posent et qui souvent nous obligent à plonger en nous. Pour ne rien vous cacher, il y a aussi des films dans lesquels mon personnage m’intéresse moins qu’ici.

Comment gérez-vous la célébrité, le fait d’être reconnu dans la rue?

Au départ, j’ai fait ce métier parce que je voulais qu’on m’aime. Aujourd’hui, j’ai un peu peur de cette gloire que cela peut apporter. Je ne cherche pas à être reconnu dans la rue. Heureusement, lorsqu’on m’aborde, c’est discret et respectueux.

On vous rappelle souvent que vous avez commencé plus tard que d’autres puisque vos débuts au cinéma remontent à 35 ans. Cela vous agace?

Cela m’a permis d’avoir vécu, de m’être installé dans ma vie. Commencer tard m’a aidé à ne pas péter les plombs. Et à privilégier la qualité sur la quantité.