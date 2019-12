Le dernier Scorsese se dégusterait en tranche

On l’a regardé, mais pas jusqu’à la fin. Les premières données sur le lancement de «The Irishman», le film réalisé par Martin Scorsese et produit par la plateforme de streaming Netflix étonnent. Si le chef-d’œuvre a été visionné par 26 millions d’abonnés lors de la première semaine de diffusion, les personnes ont peiné à le voir d’une seule traite. Il est vrai que le film est (très) long.

Applaudi par la critique, le film dans lequel Robert De Niro tient le rôle d’un tueur de la mafia dure 3h20. Le film est proposé sur Netflix depuis le 27 novembre et sa diffusion en salle est très limitée. En Suisse romande, il est par exemple projeté dans trois salles à Genève, Lausanne et Vevey.

Des chiffres étonnants

Que disent les chiffres disponibles? Commençons par le premier jour du lancement. Selon l’institut Nielsen, un peu plus de 750'000 spectateurs, soit 18% du total de l’audience, l’ont vu dans son intégralité aux États-Unis. Un chiffre bas, même si l’institut ne recense que les visionnages sur les postes de télévision, et non pas le total qui prendrait aussi en compte les amateurs de smartphones et autres tablettes. Élargissons l’horizon temps à la première semaine. Cité par le Echos, le groupe Netflix précise que les 26 millions d‘abonnés ayant regardé le film (dans le monde) en ont visionné au moins 70%. C’est mieux, mais tous ne vont pas au bout.

Le voir en tranches

Certains recommandent d’en saucissonner le visionnage. Selon le site Biiinge, un amateur s’en est même fait une mini-série de quatre épisodes, donnant sur tweeter les timings précis où il faudrait arrêter le visionnage. Même si les puristes du cinéma n’apprécieront guère, les modes de consommation changent.

Netflix est ambitieux pour ce film au solide casting (Joe Pesci, Al Pacino, etc). La plateforme estime que 40 millions de titulaires de comptes vont le regarder durant son premier mois d’exploitation, soit environ un quart du total des gens ayant souscrit un abonnement. Il s’agirait là d’un très bon début, même si on resterait en deçà du record de 80 millions obtenu par Netflix pour «Bird Box» (voir la bande annonce ci-dessous), le thriller postapocalyptique de Susanne Bier, sorti en 2018.

Au-delà des séries TV, Netflix doit se diversifier dans le cinéma. Confronté à la montée en puissance de ses concurrents dans la vidéo à la demande, notamment Disney et d’Apple, la firme cherche à renforcer son catalogue de films en faisant appel aux meilleurs réalisateurs. La plateforme a ainsi investi 160 millions de dollars dans «The Irishman». Soit un dollar par abonné.