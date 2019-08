Dujardin représente Polanski à Venise

Depuis mercredi, la frénésie s’est emparée de Venise. Dès 8 heures du matin, le Lido est déjà noir de monde. Le périmètre conduisant à la Mostra est quadrillé par des carabiniers qui contrôlent tous les sacs. Sans badge, personne ne passe. Aux abords des salles, les files d’attente se confondent les unes les autres. En fin de matinée, elles se transforment en meutes hurlantes, criant le nom de Brad Pitt ou de Pedro Almodóvar. Car il y a tellement de stars, cette année à la Mostra, que leurs arrivées se chevauchent, et que les conférences et autres remises de prix honorifiques ont lieu en même temps. De mémoire de festivalier, on n’avait rarement vu ça. D’ordinaire, cela commence doucement. Pas cette fois.

Prise de risques

Hier matin, malgré le désistement de certains festivaliers refusant d’aller voir le dernier film de Roman Polanski, son «J’accuse» revisitant l’affaire Dreyfus tout en y dressant un certain parallélisme avec sa propre situation, il n’y avait plus un siège de libre dans les salles où il était projeté en première mondiale. Très applaudi, le film impressionne. Non pas seulement à cause de son aspect reconstitution pleinement maîtrisé – Polanski, 86 ans, sait gérer l’ampleur historique, le film en costumes et le décorum militaire –, mais surtout parce qu’il prend des risques en se focalisant sur un personnage méconnu, Georges Picquard (joué par un Jean Dujardin discret et juste), qui traque la vérité pour laver l’honneur et innocenter un Alfred Dreyfus (Louis Garrel) condamné à l’emprisonnement à vie.

Polanski trace une ligne droite et n’en dévie jamais, convoquant un casting incroyable – presque tous les grands seconds rôles du cinéma français en sont – pour parachever un plaidoyer qui, en creux, semble aussi constituer une ligne de défense pour le cinéaste. Sa présence en compétition à Venise a fait polémique pour les sempiternelles mêmes raisons. Son absence physique de la Mostra n’a jamais fait l’ombre d’un pli, même si l’attaché de presse du film s’est vu obligé hier de la confirmer. On le sait, Polanski n’a le droit de voyager qu’en France, en Suisse et en Pologne. Venise n’est pas dans l’un de ces trois pays, a-t-on envie de répondre aux journalistes qui posent encore la question, et Polanski, en venant en Italie, risquait l’extradition pour les États-Unis en raison d’un accord existant entre ces deux pays. Pour le représenter, la délégation incluait notamment Jean Dujardin et Emmanuelle Seigner, compagne du cinéaste.

L’humain dans l’espace

Jeudi matin, un autre film a créé l’événement, le très attendu «Ad Astra» de James Gray, impossible odyssée d’un cosmonaute (Brad Pitt) partant sur les traces de son père disparu aux abords de la planète Neptune. Le voyage, sans chercher la vraisemblance ni l’appui de théories scientifiques (en cela, le film s’oppose à un «Interstellar» de Christopher Nolan), réfléchit sur la place de l’humain dans l’univers. Rappelant sans les poser quelques questions essentielles, comme «sommes-nous seuls?» Si tel n’est pas le cas, la recherche de vie ailleurs a un sens, mais dans le cas où nous serions vraiment seuls, l’homme porte alors une responsabilité «écologique», ou plutôt ontologique, dont il n’a pas forcément conscience.

Ces considérations métaphysiques, portées par un film refusant le spectaculaire – mais il y a de sacrés grands moments, et au moins deux scènes d’anthologie – et la plupart du temps intimiste, forment la sève d’un métrage propre à redéfinir la notion de récit en milieu spatial. Pour ces raisons, «Ad Astra» est l’un des grands films de la rentrée.

Difficile d’en dire autant de «La vérité», dernier opus d’Hirokazu Kore-eda, lauréat de la Palme d’or cannoise en 2018 avec «Une affaire de famille». Pour son nouveau film, il s’est installé en France, y travaillant avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ludivine Sagnier, et Ethan Hawke pour la touche anglo-saxonne.

Le film s’articule autour de Catherine, star de cinéma qui publie ses mémoires, dans lesquelles elle édulcore la vérité, ce qui ne plaît pas à sa fille, de retour en France pour la circonstance. Le face-à-face Deneuve/Binoche ne manque pas de sel, mais on a quand même l’impression que ni l’une ni l’autre ne quittent leur zone de confort. L’affaire se cantonne à une cruauté de surface et le récit se complaît dans l’anecdote. Son casting et la renommée de son auteur lui ont pourtant valu les honneurs de l’ouverture. Pour la petite histoire, précisons que le film est coproduit par plusieurs Genevois, dont l’indépendant Jamal Zeinal Zade et toute la bande de Garidi Films. Dans les jours qui viennent, la fièvre pourrait encore monter d’un cran au Lido. Ce week-end, on y dévoilera le «Joker» de Todd Phillips, l’un des films les plus attendus de l’année.