«Echo», l’étrange Noël du cinéma islandais, conquiert les écrans romands

Ce sont des saynètes sans rapport les unes avec les autres, sinon par leur contexte, qui est celui de Noël. Noël en Islande. Rien à voir avec tous les films de fin d’année habituels. Dans «Echo», la mosaïque fait son effet et les métaphores sur la société moderne, tantôt dramatiques ou cocasses, sont légion. Runar Runarsson, auteur de cet étrange objet qu’on avait pu découvrir cet été en compétition au Festival de Locarno, se défend d’avoir voulu faire un film sur Noël comme les autres. «La plupart de ces métrages sont stupides, déclarait-il récemment à Genève, où il est venu présenter «Echo». Ils ne sont d’ailleurs destinés qu’aux enfants. Ce qui m’intéressait, c’était de montrer la société. Mais j’étais parfaitement conscient que sa structure serait un handicap. Sur ce point, mon film est difficile à suivre.»

La logique du tournage s’est ainsi calquée sur ce principe. Chaque scène était mise en boîte comme un court-métrage individuel. Au point que le cinéaste en a même tourné trop. «Nous en avons fait le double. Le plus paradoxal, c'est que le montage a ensuite été compliqué. À cause de l’ordre, de la hiérarchie entre les séquences.» Avec une autre obsession en tête, l’universalité. «Je ne voulais pas dépeindre une réalité qui ne se rattache qu’à l’Islande. Les actions peuvent avoir lieu partout. En Islande, en Suisse ou ailleurs. Tout se joue sur des détails, sur d’infimes différences culturelles.»

«Ce que j’aime dans le cinéma c’est qu’il ouvre une fenêtre sur tous les autres pays»

Sur ce point, «Echo» est aussi un peu suisse puisqu’il est coproduit par les Genevois de Bord Cadre et l’indépendant Jamal Zeinal Zade. «Ce que j’aime dans le cinéma, renchérit Runar Runarsson, c’est qu’il ouvre une fenêtre sur tous les autres pays. J’ai vécu huit ans au Danemark mais je suis ensuite retourné en Islande. Il s’y fait très peu de films, entre quatre et huit par année. Mais j’avoue que je ne pourrais pas réaliser un film dans une autre langue que la mienne. Dans «Echo», toute mon inspiration venait des arts visuels. Ma femme travaille d’ailleurs dans cette discipline. Son influence a même déterminé la forme de mon film. Sinon, je ne suis attiré que par le cinéma d’auteur. Je pense que je fais des films grâce ou à cause de Tarkovski.»