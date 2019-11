«Un franc investi dans un tournage, donne 3fr.10 à l’économie locale, voilà le scoop!»

Où vont les 10 millions de subventions octroyés chaque année par Cinéforom et surtout, au-delà de la cause culturelle, impactent-ils l’économie régionale? La Fondation romande pour le cinéma présentait hier une étude courant de 2013 à 2017 et se décernait un satisfecit plus qu’honorable. L’argent public investi dans la culture ne file pas en Suisse alémanique ou ailleurs, s’avère même un placement judicieux. Jacques-André Maire, président de Cinéforom, détaille ce bilan, tout en évoquant la nécessité de décloisonner les schémas traditionnels.

D’où vient votre souci soudain de chiffrer l’ancrage romand de la production?

Depuis la création de Cinéforom en 2011, les responsables politiques ont changé, comme les conventions entre les cantons. Il fallait reconfirmer notre action, d’autant que le printemps verra la renégociation du «message culture» au parlement, soit l’ensemble des subventions sur 4 ans. Or, à Berne, j’entends beaucoup: «Mais cet argent, où est-ce qu’il va?» Si le gain culturel semble indiscutable, les politiciens semblent toujours interroger ses retombées sur le tissu économique.

«Si le gain culturel semble indiscutable, il fallait le chiffrer car les politiciens doutent toujours des retombées sur le tissu économique»

Vous manifestez-vous aussi car l’audiovisuel vit une mue radicale?

Les modes de consommation digitale ont complètement changé la donne. Tout en soutenant le cinéma traditionnel, nous devons relever les nouveaux défis, ce qui implique de chercher d’autres ressources. Puisque la SSR est tenue de consacrer 4% de son chiffre d’affaires à la production en Suisse, pourquoi ne pas exiger de Netflix et autres nouveaux acteurs un comportement similaire? Ou encore, les taxer.

À voir la France peiner face aux GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), n’est-ce pas utopique?

Et l’Allemagne, la Belgique, l’Europe bougent! La Suisse doit prendre ce virage. Ces plateformes affichent des chiffres colossaux, nous devons élargir l’assiette.

Certains rétorquent que depuis 2014, Eurimages etc. pallient ce défaut européen. Suffisant?

J’entends l’argument, mais nous restons pénalisés malgré ces mesures compensatoires. Ne plus participer à l’accord «média européen» rend les collaborations difficiles. Le ministre de la Culture a été interpellé à plusieurs reprises, en vain.

La Suisse, réputée «chère», sans «Tax Shelters», décourage-t-elle les investisseurs étrangers?

C’est certain. D’autant que d’autres régions européennes offrent des fonds incitatifs conséquents: la Belgique, par exemple, a un rapport qui va de 4 ou 5 fois l’argent investi. L’Office de la culture a mis en place des mesures «touristiques», 4 à 5 millions par an, des tas de formulaires à remplir. Nous ne créons pas d’appel d’air ainsi, et en plus, il n’y a aucune obligation de dépenser en Suisse.

Pourtant, vous vous dites «surpris en bien» du bilan.

Un franc investi dans un tournage, donne 3fr.10 à l’économie locale, voilà le scoop! Comme nous soutenons nombre de documentaristes romands qui tournent à l’étranger, nous pouvions craindre que l’argent de la collectivité publique aille dans différents endroits de la planète. La bonne surprise de cette étude, c’est ce levier de retour sur investissement de 3fr.10.

Qui reste inférieur aux ratios du théâtre, des Beaux-Arts, etc.

Nous sommes dans leur fourchette de 3 à 5. La relative «évasion» vient de la dispersion des sites de tournage, au contraire d’un théâtre qui, localisé, attire à lui.

Votre comptabilité reste stable. Comment voyez-vous l’avenir?

L’écosystème suisse, si particulier, a été consolidé par Cinéforom mais demeure fragile. Sur la centaine de maisons de production romandes, une petite dizaine seulement affiche une solidité professionnelle. Puis vient une vingtaine qui produit avec régularité mais en vit difficilement. Le reste relève de la production occasionnelle. Les techniciens connaissent la même précarité.

Cinéforom leur a fourni plus de 5800 contrats. Encourageant?

Attention néanmoins, ce sont des contrats d’une semaine à plusieurs mois. Les techniciens restent ces intermittents toujours en recherche de boulot. Cela les aide à se faire une réputation, n’empêche que leur situation est aléatoire.

Autre statistique, l’hôtellerie sur Vaud a des retombées de 3,5 millions de francs sur la période, contre 1,6 sur le canton de Genève.

Genève qui compte par ailleurs plus de journées de tournage que Vaud… Le paradoxe s’explique par le fait que nombre de techniciens sont Genevois et dorment chez eux. Au-delà de l’anecdotique ici, ce type de données demeurait rare en Suisse et ne permettait aucun comparatif ou même, état des lieux.Cécile Lecoultre