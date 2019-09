Francis Reusser, grand prix culturel vaudois 2019

«Ce prix – avec, c’est vrai aussi, l’argent qui l’accompagne (ndlr: 50'000 fr.) – me remplit de joie. Je suis passé par Cannes et Locarno, j’ai obtenu de petits honneurs à l’étranger et cela fait 60 ans que je rame sans être passé un seul jour par le chômage. Mais c’est la première fois que mon canton m’honore. Au moment où je fais mon dernier tour de piste, c’est un bonheur et un très grand cadeau. Je vais tout faire pour être en forme et sur scène, le 21 septembre lors de la remise de cette récompense.»

Depuis huit mois, Francis Reusser (77 ans) est gravement souffrant. Mais hier, entre deux hôpitaux et alors que le médecin venait de lui annoncer de bonnes nouvelles sur le front médical, le cinéaste débordait d’énergie pour réagir, au téléphone, à l’annonce faite quelques minutes plus tôt par le Canton. Le Veveysan, auteur du «Grand Soir», de «La guerre dans le Haut-Pays» et, plus récemment, de «La séparation des traces» est consacré du Grand Prix de la Fondation vaudoise pour la culture. Il emboîte ainsi le pas au dessinateur Cosey, Grand Prix 2018.