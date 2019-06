Freddy Buache, une vie pour le 7e art

Grande figure du cinéma suisse, Freddy Buache sera enseveli aujourd'hui dans l'intimité. Plusieurs acteurs de la scène helvétique rendent un dernier hommage à l'ancien directeur de la Cinémathèque suisse.

Carlo Chatrian, ancien directeur du Locarno Festival

«Pendant mes six éditions du Locarno Festival, son avis sur les films a énormément compté pour moi. Le cinéma est quelque chose de prestigieux et de précieux, qu’il faut aimer et préserver. Freddy Buache savait à merveille faire tout cela. Tout comme il était capable de faire des choix. Les cinéastes et les œuvres qu’il a défendus continueront de parler pour lui.»

Hervé Dumont, historien et ancien directeur de la Cinémathèque suisse

«Un monument disparaît. Son immense mérite est qu’il a placé la Cinémathèque dans le paysage mondial des films et a formé de nombreux cinéphiles en Suisse romande. En véritable combattant et homme de presse, Freddy Buache a aussi lutté contre toute forme de censure, en alertant l’opinion et en sensibilisant les gens dans ses écrits.»

Jean-François Amiguet, réalisateur suisse

«Ce qui prédomine, c’est la tristesse liée à la perte d’un ami qui a radicalement modifié nos vies. Mais il y a aussi la colère. Malgré tous les efforts que Freddy a consentis pour changer le monde, on se retrouve dans une situation pire qu’avant. En mars dernier, j’ai réalisé «Old Boys» et il a pu venir m’épauler sur le plateau! Il m’a structuré intellectuellement.» (24 heures)