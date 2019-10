Gwennaël Bolomey défend le réel au sein des petites salles

Ciné-Doc, le rendez-vous documentaire des cinémas régionaux, ouvre sa 4e édition mardi 8 octobre, jusqu’à mars 2020, avec une offre de lieux qui, cette année, a doublé. Un film sera projeté chaque mois dans six salles de villages ou petites villes romandes. Rencontre avec son fondateur, Gwennaël Bolomey, issu de l’École cantonale de Lausanne.

Qu’est-ce qui vous motive?

J’ai passé énormément de temps dans les festivals de cinéma suisses: à Vision du Réel à Nyon, aux Journées de Soleure et au Locarno Festival. En admirant toutes ces belles œuvres, notamment documentaires, je me suis dit qu’il fallait les présenter là où les gens n’avaient pas l’habitude d’un cinéma d’auteur. Pour attirer davantage de monde, il faut aussi rassembler autour de thématiques et d’invités. Après «Pour toujours», de la Bâloise Fanny Bräuning (Prix de Soleure 2019), qui dépeint la vie d’Annette atteinte de sclérose en plaques, le public dialoguera avec des associations locales au sujet des proches aidants.

Atteignez-vous aussi celles ou ceux qui se rendent peu dans les salles obscures?

Oui. Et certaines personnes débarquent même spécialement pour un événement. Pour la projection de «Diego Maradona», d’Asif Kapadia, j’ai contacté des clubs locaux, pour attirer des jeunes passionnés de foot, et qui ont peut-être lâché l’idée de se rendre au cinéma. Mais ce film se destine aussi à un public large. C’est le portrait d’une icône, mais aussi d’une époque – la fin des années 1980 et le début des années 1990. Le conseiller d’État Philippe Leuba, ancien arbitre international, en dévoilera les arcanes. Le but est aussi de redécouvrir des salles oubliées, des espaces captivants d’échanges et de rêves. On le sait, il y a une diminution du nombre de spectateurs chaque année, y compris dans les cinémas régionaux. Moins 13% de fréquentation en Suisse l’année passée. J’essaie d’agir à mon échelle.

Votre but est aussi d’éloigner le public de sa zone de confort?

Je veux présenter d’autres façons de raconter des histoires, qui s’éloignent des reportages télévisuels. À travers des objets moins conventionnels. «Pour toujours» se raconte à la première personne. Tout comme «Madame», de Stéphane Riethauser, une œuvre touchante et drôle, sous la forme d’une lettre ouverte à sa grand-mère autour de son coming out, comme un journal intime. Pour ce dernier film, le cinéaste genevois sera présent. Dans ce cas, c’est important.

Vallée de Joux, Orbe, Chexbres, Payerne, Monthey, Bulle Dès ma 8 oct.

Jusqu’au 15 mars 2020

www.cinedoc.ch