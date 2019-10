«Redonnons le goût des salles»

Dès le mardi 29 octobre, le Ciné-Festival donne le ton avec une avant-première à la Cinémathèque. Déjà vingt-deux éditions que la manifestation essaime de Prilly à Lausanne, depuis son centre névralgique du Café Corto au sein de Cinétoile. Le Ciné-Festival se déploie jusqu’au Capitole lausannois, fait une halte à l’École cantonale d’art de Lausanne (Écal), jusqu’au D! Club où il affiche fièrement les frissons d’Halloween, avec quelques belles pièces tout droit sorties des ténèbres.

Porté par Jean-Daniel Cattaneo et Fabrice Gevisier, passionnés de cinéma de père en fils, l’événement coïncide avec une hausse de fréquentation des salles d’environ 10% en Suisse. De quoi faire le point avec les organisateurs, indécrottables optimistes quant à l’avenir du septième art.

Vous affichez de nombreuses œuvres fantastiques. Une recette gagnante?



Jean-Daniel Cattaneo: Il y a un renouveau du fantastique en général dans l’exploitation et dans la distribution des films, c’est certain. Mais on arrive aussi en pleine période d’Halloween. Avec plusieurs événements qui coïncident: la soirée avec l’Écal qui présente une œuvre fantastique, la sortie de «Retour à Zombieland», de Ruben Fleischer, et notre envie de faire un projet musical avec le D! Club autour de ce film.

Fabrice Gevisier: On a aussi la chance de présenter, hors compétition, «The Addams Family», des Américains Conrad Vernon et Greg Tiernan. Effectivement, le thème est prégnant!

Autre tendance forte, le rapport à la nature. Des pépites à découvrir?



F. G: Un de mes coups de cœur est «Au nom de la terre», d’Édouard Bergeon, qui relate la propre histoire du réalisateur, son rapport à l’agriculture, à travers une exploitation dont il hérite. C’est un objet important, une démarche formidable.

J.-D. C: Avec «Bruno Manser», de Niklaus Hilber, sur le célèbre activiste écologiste suisse, on part sur un film radicalement différent. Pourtant on retrouve des thèmes qui nous sont chers, faisant écho à notre époque. Dans les deux cas, les équipes seront présentes à l’issue des projections pour ouvrir le débat.

Les salles affichent une hausse de fréquentation en 2019. Relativisez-vous le phénomène?



J.-D. C: Bien sûr, il le faut. Pendant trois ans il y a eu une baisse successive de spectateurs dans toute la Suisse, jusqu’à 13% en 2018. Aujourd’hui, avec une hausse de 10% – un résultat qui évoluera sûrement grâce à de grosses sorties de fin d’année comme «La Reine des neiges 2», «Star Wars» ou le film français «Hors normes» –, on ne parle donc pas d’une augmentation, mais plutôt d’une correction. On revient de loin, on remonte la pente lentement. Et une situation n’est jamais acquise!

Qu’est-ce qui fait la pluie ou le beau temps dans ces chiffres?



F. G: La météo justement! Sans rire, elle a un impact considérable sur la fréquentation. Neuf mois de beau l’année passée a provoqué une situation insupportable pour l’exploitation. Par exemple, durant les vacances scolaires, on peut faire 200 entrées par beau temps et 1200 s’il pleut. Le soleil est le grand ennemi du cinéma!

Plus que Netflix, le visionnage sur téléphone portable ou tablette?



J.-D. C: Tous nos efforts vont dans le sens de cette question. Il faut redonner aux gens le goût des salles. Nous désirons faire comprendre à quel point elles jouent un rôle social. À quel point elles sont un point de rencontre essentiel qui permet d’apprécier un film à sa juste valeur. Aujourd’hui, le cinéma reste le principal support promotionnel lors d’une sortie. On a déjà donné sa mort avec l’apparition de la cassette, puis du DVD. Et maintenant avec le streaming… Ce n’est pas ce qui nous inquiète le plus. Ce qui nous importe, c’est la qualité des sorties, comme cette année «Avengers», «Le Roi lion» ou «Joker»… sans oublier la météo!

Quelle est votre stratégie?



F. G: On offre des salles techniquement à la pointe pour provoquer une meilleure immersion et on redouble d’efforts au niveau de l’accueil et du bar. Mais on voit bien l’impact d’une journée dédiée au cinéma. Quand 4000 personnes se pointent, c’est très encourageant!

Ciné-Festival

Lieux: Prilly et Lausanne

Date: du 29 oct. au 3 nov

En savoir plus: www.cine-festival.ch