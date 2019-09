Jalil Lespert: «Feydeau? Il est intemporel»

On l’a d’abord connu acteur. Et même lauréat d’un César du meilleur espoir pour «Ressources humaines» de Laurent Cantet, en 2001. En 2007, Jalil Lespert est passé derrière la caméra. Et y a pris goût. Son cinquième long-métrage, «Le dindon», lorgne le boulevard et le cinéma commercial. On en a parlé avec lui.

Adapter Feydeau aujourd’hui fait-il toujours sens?

Oui, car il est intemporel. Sa mécanique du rire perdure. Personnellement, j’adore puiser dans le patrimoine français. En même temps, adapter «Le dindon» était un pari. Car il ne faut pas croire que c’est simple, au contraire. La pièce avait été adaptée en 1951 au cinéma (ndlr: par Claude Barma). Cette histoire, ce sont des personnages qui réagissent sans avoir le temps de réfléchir. Et qui en deviennent victimes. Victimes de leurs pulsions ou travers. Il y a une part d’absurde, et même de surréalisme, dans cette pièce.

Quel est le trait commun entre tous ces personnages, alors?

Ce sont tous des pantins désarticulés. Feydeau ne prend pas le temps de la psychologie. Les comédiens n’ont d’ailleurs pas le temps de se poser. C’est difficile pour eux. De mon côté, j’avais envie de déthéâtraliser la pièce. Ce qui signifie que j’ai rythmé au maximum chaque scène. Et pour cela, je les ai énormément couvertes, avec plusieurs caméras. Ce qui a généré beaucoup de valeurs de plans. Au final, j’ai même passablement de gros plans. Ce qui demande encore plus de précision aux comédiens. Sans parler de leur énergie.

Le casting, qui comporte plusieurs stars comme Dany Boon et Guillaume Gallienne, n’était-il pas trop écrasant?

Ce binôme, j’ai choisi de le former avec des stars qui sont en plus des réalisateurs. Dès le départ, il était nécessaire que ces deux rôles soient tenus par des acteurs populaires. C’est ma première comédie et eux proviennent de ce genre-là. Chez moi, il y avait cette envie de décloisonnement. Et eux devaient mettre leurs ego de côté. Ce qui a été salvateur, c’est la mise en place que j’ai pu effectuer lors des premières répétitions. Chacun a amené sa partition. C’est comme si tout le monde avait participé à l’écriture. Il y avait quelque chose de l’ordre du partage.

Vous aviez réalisé les premiers épisodes de la série «Versailles». Ce qui signifie que vous êtes rompu aux grosses productions, aux gros budgets et aux films à stars?

Sur «Versailles», je m’étais occupé de la direction artistique. Vous pouvez rajouter «Yves Saint Laurent», qui est une production de taille avec des stars. Comme «Le dindon», il s’agit d’un film en costumes. La fiction contemporaine, en revanche, impose le diktat du réalisme.

Pourquoi n’avoir pas joué dans «Le dindon»?

Je ne voyais pas de rôle pour moi, tout simplement. En même temps, je prends suffisamment de plaisir à diriger les autres. Je sais qu’ils ont l’habitude de la scène et qu’ils savent faire la part des choses.

Après avoir réalisé, voit-on les choses différemment lorsqu’on refait l’acteur?

On a davantage conscience qu’on peut se tromper et on se rend compte de l’importance du montage. Jouer me procure un plaisir fou. Je tourne en ce moment dans le Jura français, avec Louise Bourgoin, un film de Raphaël Jacoulot.