Jean Dujardin en ouverture de la 19e édition du NIFF

La 19e édition du Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) a démarré vendredi soir avec l'acteur français Jean Dujardin, venu présenter «Le Daim». Plus de 150 films seront projetés jusqu'au 13 juillet.

Lors de 165 projections publiques, le NIFFF va proposer 90 longs métrages et 69 courts métrages venus de 51 pays, avec notamment 21 premières mondiales et 51 premières suisses. La capacité simultanée est de 2135 festivaliers avec six salles et un open air sur la Place des Halles de 472 places, dont 360 couvertes.

Prix de 10'000 francs

Le festival propose aussi gratuitement 107 activités et 41 conférences. Seize longs métrages sont en compétition internationale. Ils vont concourir pour le prix Narcisse H.R. Giger d'une valeur de 10'000 francs, doté par la Ville de Neuchâtel.

Jean Dujardin était présent à la cérémonie d'ouverture vendredi soir. Il viendra en tant que protagoniste du film projeté en première suisse «Le Daim» du réalisateur français Quentin Dupieux. Ce dernier explore la psyché enténébrée de Georges, incarné par Jean Dujardin, qui fomente un plan machiavélique avec la complicité de sa veste en daim. Le NIFFF avait enregistré une affluence record de 44'000 entrées en 2018. Le festival tourne grâce à ses 250 bénévoles et avec 50 collaborateurs.

