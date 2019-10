L’Europe en garde à vue

Produit par la plateforme Netflix, «Criminal» séduit par son concept: 4 miniséries de 3 épisodes autonomes, chacune centrée sur des gardes à vue en Europe. Au-delà de la forte claustrophobie générée par ces interrogatoires menés comme des mortelles poursuites, le plaisir vient de la comparaison des styles nationaux: les Anglais à l’efficacité chronométrique, les Allemands portés sur l’histoire, les Italiens sur l’éloquence pétulante. Les Français la jouent très coulisses de commissariat. Fort de son expérience sur «Engrenages», le Romand Frédéric Mermoud, qui passe allègrement de la télé au cinéma, a filmé ce segment.

Quelles étaient les règles du jeu?

Les créateurs anglais Jim Field Smith et George Kay ont fixé le socle de «Criminal». Soit l’unité d’espace-temps, de salle aux décors de couleurs sombres, d’une seule équipe de flics. Selon les pays, des détails changent. Ainsi, en France, l’avocat n’a pas accès au dossier du crime. Par contre, il veille à ce que les policiers ne tutoient pas son client et peut recommander le silence. Mais par rapport à la Grande-Bretagne, il reste en marge.

Au-delà de l’originalité du projet, qu’est-ce qui vous a attiré ici?

J’ai toujours jugé la forme du polar comme un prisme sociétal. Ici, je pouvais raconter la France de 2019, prendre le pouls des angoisses, radiographier les pulsions. Nous tournions l’épisode avec Jérémie Renier et pile en même temps, les crimes tendus par la haine et l’homophobie ressurgissaient dans l’actu. J’ai aussi profité des trois épisodes pour dessiner un arc narratif au niveau d’une policière et de sa position dans le groupe.

Vous sentez-vous plus cinéaste en série ou de grand écran?

La série reste mon terrain de jeu, un territoire narratif qui innerve la société désormais, a contaminé le quotidien. Le cinéma m’apparaît toujours plus comme un espace d’exception. J’ai la chance d’opérer dans chaque domaine car la porosité entre les genres n’est plus questionnée. D’ailleurs des comédiennes comme Nathalie Baye y viennent sans complexe.

D’autant que «Criminal» n’est pas chronophage: une star, un épisode.

Sur «Criminal», c’était une séduction renforcée encore par le fait que nous avons tourné en poussant sur la tension d’une partie d’échecs. La parole, ou le silence, est moteur de l’action en direct. Ici, comme un contrepied au répertoire des films de tribunal, l’intensité prime sur le déroulé fastidieux d’un procès. Le langage corporel détermine une sorte de duel physique limité à 48 heures, filmé quasi dans la durée. J’ai cherché, un peu comme les flics travaillent le suspect, à épuiser mes acteurs. C’était sportif! D’autant qu’ils étaient serrés par le planning, il ne fallait pas se rater.

Vous avez œuvré pour Canal+, ici Netflix. Avec quelle liberté créative?

Franchement, je n’ai pas à me plaindre, c’est toujours l’essence même du projet qui définit la marge de création. Canal+ ou Netflix pratiquent une culture de diffuseurs comparable. Au-delà des statistiques de fréquentation, la dynamique va dans la même logique. Ici, chacun a pu donner sa tonalité nationale, personnelle, dans des variations sur le même thème. Et si jamais, je serai heureux de mettre en scène une deuxième saison.

D’«Ondes de choc», produit pour la RTS par Bande à part, à «Criminal», vous vous faufilez sans peine dans ce paysage audiovisuel en mutation.

Nous vivons un énorme bouleversement dans notre manière de voir des séries. Je constate ce profond changement de paradigmes chaque jour en voyant le rapport de mes enfants à la télévision. Ils ne sont pas accros à une chaîne, consomment à la demande. Bien sûr, ces mues peuvent provoquer une appréhension chez les créateurs mais aussi, permettent de se ménager des niches.

Par exemple?

Je me souviens que du temps des «Revenants», il fallait que le spectateur attende chaque fois une semaine entre les épisodes. Cela crée une frénésie, une attente. Et influe sur le rythme narratif de la saison entière. Désormais, la plupart des séries peuvent s’avaler en intégralité, dès le premier épisode. Ça force à repenser le show tout entier.

Au point de déstabiliser aussi le public qui ne sait plus vers quoi aller.

Jadis, la chaîne était prescriptrice, c’est vrai. À l’instar de Spotify, l’abonné plonge désormais dans un gouffre. Face au morcellement des visions, on peut se sentir atomisé. Chacun veut picorer sans savoir ce qu’il mange. En fait, face à une bibliothèque prodigieuse, le spectateur doit redevenir acteur, éditorialiser ses priorités.

Reste que Netflix est connu pour étudier le comportement de ses clients. Avec des répercussions?

Jusqu’ici, la plateforme s’est déclarée contente de «Criminal». Mais c’est certain, il y aura des comparaisons entre les productions des quatre pays.