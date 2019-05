L'hommage de Frédéric Maire à Freddy Buache

«J’ai connu Freddy Buache quand j’étais au gymnase. Mon professeur de mathématiques, un autre Freddy (Landry), également producteur et critique de cinéma, était un ami de Buache et l’invitait régulièrement à venir avec des bobines sous le bras nous présenter des films rares, que je n’avais évidemment jamais vus, auxquels je ne comprenais parfois rien mais qui me fascinaient. C’est ainsi que j’ai découvert par exemple les premiers films de Jean-Marie Straub et de Danièle Huillet ou «Le voyage des comédiens» de Theo Angelopoulos. Grâce à lui j’ai connu Daniel Schmid et son «Visage écrit», Buñuel et son «Âge d’or», Grémillon et ses «Lumières d’été», Stroheim et ses «Rapaces».

En commençant à faire des films avec l’autre Freddy comme producteur ou en écrivant sur le cinéma avec l’autre Freddy comme chaperon, je retrouvais régulièrement Buache. Tout jeune, un peu tremblant face à l’imposant bonhomme, je venais lui montrer nos débuts de cinéastes, des courts métrages qu’il avait la bonté de regarder et de critiquer avec bienveillance. C’est à Lausanne, au Cinématographe du Casino de Montbenon, qu’on organisait nos premières, tout fiers de l’accueil que Buache nous faisait. Il soutenait nos efforts à développer un vrai discours critique dans la presse neuchâteloise, et ne manquait jamais une occasion de nous prêter une copie si on organisait un cycle ou un hommage.

Image: CINÉMATHÈQUE SUISSE

Quelques années plus tard, c’est encore lui qui permettra à La Lanterne Magique de naître, en mettant à disposition les copies de «sa» collection. Et c’est lui encore qui nous mettra en contact avec un grand exploitant de salles de Lausanne et de Genève (Miguel Stucky) qui va tout de suite vouloir que notre initiative se développe. C’est grâce à lui, au fond, que ce «petit» club de cinéma pour les enfants a pu grandir dans tout le pays et même au-delà.

C’est toujours avec Buache et dans ses locaux que nous montions d’importantes rétrospectives à Locarno, et c’est encore lui qui m’a fait connaître – et interviewer – le cinéaste Jean Rouch dans la piscine du Grand Hôtel… où ils pataugeaient tous les deux avec bonheur. C’est lui qui donnait le la des films que l’on voyait à Cannes, à la fin de la projection dans la salle Debussy, depuis son traditionnel fauteuil au premier rang à droite en regardant l’écran. Et c’est lui encore qui a accueilli au Casino de Montbenon de fabuleuses assises du Cinéma suisse pendant un week-end où j’ai appris à connaître la quasi-totalité des cinéastes de ce pays…

Le fondateur et directeur de la Cinémathèque suisse au moment de l’ouverture du Cinématographe.

Image: JEAN-JACQUES LAESER

Aujourd’hui, je me retrouve à la tête de cette Cinémathèque suisse que Freddy Buache a contribué à créer et qu’il a portée à bout de bras pendant quarante-cinq ans. J’ai parfois peine à y croire. Et pourtant il y a une forme de cohérence dans toute cette aventure. Si Freddy a toujours été une sorte de père pour moi et pour de très nombreux cinéastes et cinéphiles d’ici et d’ailleurs, il a aussi toujours été une sorte de Père Noël, jamais avare de cadeaux, de films à découvrir, de conseils à donner, de commentaires à faire et de critiques à prononcer. En s’en allant, ce passeur du septième art nous oblige, nous tous à qui il a tant donné, à faire ce qu’il a fait, à savoir perpétuer sa mémoire en donnant, à notre tour, tout ce que nous pouvons. Pour continuer à faire vivre, autant que faire se peut, une certaine idée du cinéma.»

Au mois de septembre 2018, Freddy Buache recevait une dernière fois «24 heures». Image: ODILE MEYLAN (24 Heures)