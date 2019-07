«Le roi lion» se paie un lifting

Cherchez la différence

Du danger de la carte postale







Le passage de l’animation en prise de vue réelle a poussé à limiter les plans panoramiques, abondants dans la version originale. Soudain, ces couchers de soleil et autres vues aux couleurs somptueuses viraient aux clichés touristiques. Jon Favreau admet n’avoir filmé qu’un paysage réel. Par contre, jadis trop complexe à mixer en animation, l’interaction des espèces animales est plus marquée. Désormais, lors des rassemblements au pied du rocher, les races se mélangent mieux, et même en plans rapprochés.





L’Afrique fait entendre ses voix







Selon la tradition, la voix, enregistrée au préalable, donne l’impulsion du dessin – usage magnifié par le «Génie» Robin Williams dans «Aladdin» (1992). En 1994, le shakespearien Jeremy Irons crée donc Scar, l’oncle mécréant. Quota oblige, l’Anglais est remplacé ici par un Afro-Américain, Chiwetel Ejiofor. Idem pour Matthew Broderick évincé en Simba par le DJ black Donald Glover. Beyoncé, tout «Girl Power» devant, assure en Nala, éjectant Moira Kelly. Seul James Earl Jones rugit toujours en roi Mufasa.





Un destin dans l’air du temps







Personnage identificateur, Simba doit coller à la jeune génération. Dans le premier «Roi lion», les gags carnivores abondaient dans la phase «Hakuna Matata», ici, ils s’atténuent. Mieux, le lionceau adopte un régime quasi végétarien de vers de terre sans grimacer. S’il ne roule plus des fesses de post-ado macho, il arbore une plastique parfaite loin de la dénutrition. Jadis, une chanson sur la dégustation d’insectes avait été écartée, «trop dégoûtante». En 2019, bouffer des larves tient de la saine diététique.





Plus de réalisme, moins d’anthropomorphisme







Disney a été critiqué pour son anthropomorphisme à outrance. En prise de vue réelle, des corrections s’imposent. Les dialogues sont resserrés pour éviter les mouvements faciaux. Le babouin largue son bâton de sagesse la plupart du temps. Le suricate Timon marche souvent sur 4 pattes. L’hyène s’est révélée, selon le cinéaste Jon Favreau, impossible à caractériser façon 1994, quand Shenzi (Whoopi Goldberg) menait le bal, avec deux comparses abruties. «Résumées» à une menaçante armée, elles ricanent moins.