«Midnight Traveler»: un très long voyage Le documentaire de «Hassan Fazili retrace au téléphone portable le parcours bouleversant d’une famille d’Afghans, fuyant les talibans jusqu’aux portes de l’Europe. Adrien Kuenzy

Trigon Films

Sur les premières images, une voix de jeune fille murmure sur des petits films de famille pris sur le vif avec un téléphone portable, «le chemin de la vie passe par l’enfer». Alors que les souvenirs défilent dans un rythme effréné, tournoyant comme ce moment passé au sommet d’un carrousel, soudain, tout s’arrête. Un fond noir, pesant, met fin au bonheur inachevé. «Midnight Traveler», primé l’année passée à Visions du Réel, à Nyon, mais aussi à la Berlinale et à Sundance, – et dès lundi en ligne sur la Toile helvétique – prend alors le chemin redouté par la fillette. Une autre histoire commence.

Lorsque Hassan Fazili, cinéaste afghan, réalise en 2015 un documentaire sur le chef taliban Mullah Tur Jan qui a décidé de déposer les armes, sa vie et celle de ses proches basculent. Après sa diffusion sur une chaîne nationale, le guerrier est assassiné et Hassan Fazili menacé de mort. Lui, sa femme Fatima et ses deux filles Zahra, 6 ans, et Nargis, 11ans, n’ont qu’une seule issue: la fuite. Alors que chez le voisin, au Tadjikistan, l’asile leur est refusé, la famille choisit la voie clandestine, comme tant d’autres, jusqu’aux portes de l’Europe.

Armés de leur smartphone, le cinéaste et sa famille captent ombres et lumières qui rythment ce parcours du combattant, pendant trois longues années; les premières larmes au moment de quitter les proches, puis les routes sinueuses en Iran, Turquie, Bulgarie et Serbie. Jusqu’à la Hongrie, où tous sont dépendants de passeurs qui vident les poches et brûlent tout espoir. L’enfer guette toujours. Dans les refuges ou chaque recoin est utilisé pour faire revivre l’amour infini entretenant la famille, les images se tournent comme un journal intime, à la dérobée. Trois ans résumés le temps d’un film, un pari. Largement réussi tant le choc produit par ces regards, résilients, reste prégnant au-delà du générique de fin.