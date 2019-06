«Mystère, le vaudeville a cessé d’être ringard»

Didier Bourdon l’avoue. «Je grossis à chaque contrariété. C’est tendu chez moi, j’ai la manie de garder les émotions, de ne pas laisser perdre. Oh, ne dramatisons pas, c’est génétique. Et j’ai de bonnes dents.» Dans «Beaux-parents», le troisième luron des Inconnus sort les crocs avec bonhomie. Sous la simplicité de la feuille de route – un beau-père voit son gendre adoré éjecté du cercle familial et cherche à rabibocher le couple, quelques nuances vers la finesse métaphysique lui suffisent. Le sexagénaire campe désormais loin de la pétulance qui sacralisait ses pitreries au sein des Inconnus, ce surréalisme proche des hallucinations de Bruno Garcia dans Nulle part ailleurs. Mais il en reste des traces. Et bougon, rondouillard malgré une diète contre le cholestérol, l’acteur ronronne à plein régime. Coup de téléphone.

Une fois encore, vous serez confondu avec le personnage.

Ah, mais le côté sanguin et soupe au lait du patriarche méditerranéen, m’appartient. À petits points. Tiens, j’aime la séquence assez jolie où je me déballe au bord du lac sur le mode «C’est con, c’est comme ça». J’y retrouve la vérité des fêlures trop blessantes pour être dites, la crainte d’emmerder les autres aussi. Même après toutes les années. Comment optez-vous pour un projet, vous qui êtes un vieux renard de la comédie? Sur «Beaux-parents», j’aimais l’idée de jouer avec Josiane Balasko, la certitude qu’Héctor Cabello Reyes nous laisserait du champ, d’être en concertation dans une réalisation propre. Avec ce côté à l’ancienne qui permet de remplir les blancs.

C’est-à-dire?

Dans le genre du vaudeville, les non dits prennent un poids souvent considérable. À mes yeux, il était essentiel que notre couple fonctionne ainsi avec Josiane. Car sans s’appesantir dans des explications, il faut que le public capte une complicité de trente ans. Ça passe par des regards, un partage fondamental sur lequel reposent les gags. Parce que nous apparaissons comme de vieux amis, la tromperie permet l’effondrement, le rythme et ainsi de suite.

À propos de vaudeville, ça vous fait sourire de voir les de Funès etc. méprisés jadis, être désormais glorifiés?

D’ailleurs, cette réhabilitation officielle vaut aussi pour le théâtre de Labiche et Feydeau. Ou François Ozon qui séduit avec «Potiche». Mystère, le vaudeville a cessé d’être ringard! Les frontières de genre s’effacent. C’est l’éternel gag de la peau de banane qui rend le mec tétraplégique. A priori dramatique, ça fait rire parce que la victime s’était montrée arrogante et qu’elle est ramenée à sa fragilité humaine.

De nos jours, l’humour n’a-t-il pas néanmoins changé?

Sans doute. Même si la comédie, au sens le plus noble du terme, butée dans sa veine corrosive, reste ma base. La simplicité peut me plaire, et même devenir un plat sophistiqué. Il faut se moquer de soi-même. Jusqu’à la mauvaise foi la plus totale.

Qu’entendez-vous par là?

J’ai la chance d’avoir le tempérament de l’humour. Sans fanfaronner, ce don m’a été détecté dès le Conservatoire - une chance plus rare que disons, la carrure du tragique. Chez moi, ça vire au penchant naturel pour l’absurde. De là… S’il y a une évolution de la comédie, c’est vers le ton BD. Je le vois chez un jeune auteur comme Philippe Lacheau (ndlr. «baby-sitting», «Nicky Larson» etc.), à qui mon deuxième degré convient. Au-delà, c’est sûr que la critique sociale, base de l’art comique, ne peut plus se dire qu’en touchettes. Comme le restaurateur à la bonne franquette qui se la pète cuisine moderne dans «Beaux parents».

Mais ne vous sentez-vous pas limité dans la production française contemporaine?

Sans jouer au vieux con, c’est sûr qu’avec Les Inconnus, nous pouvions aller à fond sur notre force, ce grand écart constant entre populaire et pointu. J’ai même l’impression que notre succès chez les internautes vient de là. Il y a ceux qui adorent les sketches de niche, d’autres le grand public. Des «Chasseurs» à «Perdu de recherche» ou «Les langages hermétiques», le spectre vise large.

Les cinéastes pourtant, vous ont rarement signé pour des rôles dramatiques.

J’ai quand même tourné un téléfilm bien grave avec Xavier Durringer, où j’incarnais un type en burn-out. Et à mes débuts, dans «La machine» de Dupeyron, j’étais un psychopathe. Mais les cinéastes manquent d’imagination, reprennent toujours les gens dans les mêmes emplois. Sans compter que dans ce métier, il y a des chasses gardées.

Réalisateur, n’aviez-vous pas plus d’indépendance?

Ah, j’ai pu m’amuser sur un panel magnifique! J’ai adoré par exemple, écrire «Les Rois mages» dans cette langue fleuve à l’ancienne. C’était un joli travail que de se mettre en bouche tout ce vocabulaire alambiqué. Le gros problème de la réalisation vient du temps que ça prend. Tourner un film, c’est un minimum d’un an de travail, et plutôt dix-huit mois. Et moi, en tant qu’acteur, je me vois sollicité, et toujours plus dans le bon sens. Je veux me consacrer au job. Même si j’aime l’écriture depuis toujours, je vais sortir d’ailleurs un album de chansons.

De quoi toujours rêver de reformer Les Inconnus?

Nous l’avons fait et refait. Même si selon la formule, un des trois qui ne s’appelle pas Pascal Legimitus, est moins chaud. Cela reste toujours à l’état du «why not». Avec ce souci désormais, de ne pas retourner en arrière, de ressasser. Nous avons tant d’opportunités.

