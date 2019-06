«Noureev», un danseur pour l'éternité

Ce n'est pas la vie de Rudolf Noureev que le comédien Ralph Fiennes cherche à reconstituer dans ce biopic, mais une partie seulement. Le récit s'arrête en effet au moment où le plus grand danseur du XXe siècle demande l'asile politique à la France, séquence célèbre d'une vie d'ailleurs mise en scène non sans tension dans un film qui sait mine de rien ménager ses effets.

Du compte-rendu lisse et hagiographique qu'on pouvait craindre, «The White Crow», titre original de «Noureev», laisse place à une esthétique plus sèche que sucrée, mais un poil trop édulcorée en ce qui concerne la vie sexuelle du monsieur. Presque rien n'est dit sur ses liaisons masculines, à peine évoquées lors d'une séquence au lit d'une chasteté étonnante, comme s'il s'agissait de garantir au film une sortie en bonne et due forme, c'est-à-dire sans coupes de la censure, aux Etats-Unis et en Russie. Pour le reste, l'objet respire le soin et la justesse. C'est stricto sensu de la belle ouvrage, avec une mention particulière à l'acteur chargé du rôle titre, un certain Oleg Ivenko. Lui-même danseur étoile en Russie, il est à la fois beau, charismatique, magnétique et doué, autant de points communs entretenus avec le légendaire Noureev. Une jolie surprise pour une saison qui en est un rien avare. (24 heures)