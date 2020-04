Peter Mettler: «Explorer les zones d’ombre»

Il faut prendre son temps pour connaître Peter Mettler, auteur du poignant «Gambling, Gods and LSD» (2002), essai documentaire halluciné de trois heures où il parcourt la Suisse et le monde à la rencontre de gens qui usent de divers artifices pour atteindre le bonheur. Plus récemment il nous a entraînés en forêt grâce au poème filmé «Becoming Animal» (2018), objet immersif qui révèle ce qui nous lie à la nature. En attendant de l’écouter lors d’une master class ce vendredi, à 15 heures, sur le site de Visions du Réel, en marge d’une rétrospective qui lui est consacrée, le cinéaste suisso-canadien poursuit sa quête de l’altérité, avec un journal filmé, chez lui à Toronto. Coup de fil.

Dans vos films, on sent un engagement pour un mieux-être humain. Le socle de votre travail?

J’ai toujours ressenti énormément d’empathie pour les êtres vivants. À l’adolescence, je l’ai vu comme une exigence pour mieux fonctionner en société. Aujourd’hui il y a une tendance à ignorer l’environnement. C’est celui-ci que je tiens à mettre en valeur depuis le début de ma carrière. Concrètement, il s’agit de voir plus profondément les choses et les sentiments présents ici et là, maintenant.

Quelle est la place du cinéma en politique?

Selon moi, un film doit d’abord donner un point de vue qui n’est pas déjà connu. À partir de là, le but est de relier les gens. Évidemment, les problèmes d’injustices sociales sont très présents dans nos sociétés, et on doit débattre pour améliorer nos systèmes. Mais je trouve que la parole politique a tendance à trop simplifier, en opposant systématiquement le bien et le mal. Le cinéma me permet l’exploration d’interstices et de zones d’ombre, avec ce langage qui fonctionne par associations d’idées et qui octroie plus de profondeur dans la perception et la conscience des choses.

Un voyage réussi dans «Gambling, Gods and LSD», où vous plongez dans l’émerveillement et l’extase.

C’est un film qui met au défi le spectateur. Celui-ci pénètre dans quatre cultures qui se juxtaposent, au Canada, aux États-Unis, en Suisse et en Inde. Au lieu de juger, le film présente diverses communautés et permet au public d’avoir de la compassion. De la même façon, dans «Petropolis», lorsque je filme l’exploitation du sable bitumeux dans l’Alberta, au Canada, je ne cherche pas à imposer un message, mais plutôt à montrer des faits qui mènent à la destruction de notre planète. Avec une distance et un calme rendus possibles grâce au choix de tout filmer depuis un hélicoptère.

Le choix de la forme est-il souvent guidé par le sujet?

C’est ce que j’aime dans mon approche entre fiction, documentaire et essai. Je suis forcé d’accueillir l’inattendu. Mais je maintiens aussi l’artificialité! Après avoir filmé le réel, je compose avec les outils du cinéma, le montage. Lorsque je questionne le monde des animaux et des êtres humains dans «Becoming Animal», on peut y voir un paradoxe: le cinéma touche nos sens, embrasse notre imagination, mais c’est aussi une expérience purement technique et vécue, si possible, dans une salle obscure.

La façon dont vous voulez faire du cinéma a-t-elle changé depuis vos débuts?

Oui, je suis passé de l’analogique au numérique. Le sens des images dans les années 80 est aussi très différent de celui qu’on lui donne aujourd’hui. À l’époque, lorsqu’on filmait dans la rue, c’était une nouveauté, les gens s’étonnaient, rigolaient. Au niveau de la réalisation, tout a changé. Je suis plus indépendant, grâce à une technologie moins coûteuse.

Avez-vous de la peine à trouver votre public?

Le plus compliqué, c’est plutôt de franchir les étapes jusqu’à lui, d’obtenir les financements. Les divers organes et les télévisions tendent au conservatisme. Je ne rentre malheureusement pas toujours dans leurs critères.

Comment vivez-vous cette période de confinement?

Elle permet d’être beaucoup plus attentif aux moindres détails du quotidien. Je suis d’ailleurs en train d’expérimenter ces jours, avec un projet de journal intime, «The Greener Grass». J’essaie de voir comment on imagine toujours que l’herbe est plus verte chez le voisin.

Master class: ve 1er mai (15 h) sur le site www.visionsdureel.ch