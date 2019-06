Pixar relance le Buzz

Infobox

L'été des kids

«Spider-Man: Far from Home»



Feu Stan Lee laisse un héritage considérable, et l’écurie Marvel, loin de conclure avec «Avengers Endgame», le prouve à nouveau. Selon la critique américaine, ce «Spider-Man: Far From Home» nourrit son homme, et pas seulement à coups de millions au box-office et de bacs de pop-corn. Le business se la joue sur le fun avec un scénario champagne et intimiste, Sony tablant surtout sur de superacteurs, soit Jake Gyllenhaal, en osmose avec Tom Holland qui pose en meilleur Spidey de la franchise. Même si, ici, le gamin décide de se mettre en vacances de ses «grandes responsabilités». Dès le 3 juillet



«UglyDolls»



Produit par Roberto Rodriguez, auteur d’«Une nuit en enfer», donc pimenté d’un zeste de mauvais esprit, «UglyDolls» reste une entreprise axée sur l’industrie des jouets. Même s’il s’agit des plus moches peluches de la planète, notamment vocalisées par les rappeurs Pittbul et Ice-T. Après «Shrek 2», «Les Schtroumpfs et le village perdu», etc., le réalisateur chevronné Kelly Asbury les met en scène à Uglyville, où tout baigne dans une magnifique laideur pour Molly. Jusqu’au jour où l’affreuse mignonne découvre le monde de Perfection et de ses princesses.Dès le 10 juillet



«The Lion King»



Un quart de siècle après cette formidable saga Disney, Elton John et Hans Zimmer reviennent battre la samba avec le parolier vétéran Tim Rice, qui a ajouté des chansons à la partition oscarisée. Pour l’anecdote, seuls les comédiens James Earl Jones, en v.o., et Jean Reno, en v.f., reviennent doubler les fauves dans l’adaptation en chair et en os (poilus). Concession à la biologie, Timon le suricate marche désormais sur quatre pattes. Et, doute existentiel, Pumba le phacochère lâche-t-il toujours des vents propres à déclencher des tempêtes? Hakuna matata!

Dès le 17 juillet



«Comme des bêtes 2»



Si l’immense compositeur Alexandre Desplat revient à la bande-son avec tout son talent, c’est une autre musique au niveau du scénario de cette suite formatée sur le premier épisode. Déjà testées aux États-Unis, ces nouvelles révélations sur la vie secrète des animaux domestiques ont reçu un accueil critique honnête, sans provoquer le même enthousiasme inattendu qu’en 2016. Bref, sans grogner sur le plaisir ni japper au génie, Max, Chloe, Snowball et les autres expérimentent les joies de la vie parentale, leurs maîtres ayant produit un garçon, Liam. Dès le 31 juillet



«Playmobil: Le film»



Depuis le triomphe des transformers et autres G.I. Joe, les jouets sont devenus la manne des scénaristes en mal d’inspiration. Et même les Playmobil, ces marionnettes créées par le Bavarois Horst Brandstätter dans les années 1970. Après les briquettes de Lego, leur univers se matérialise pour le jeune Charlie. Au point de se laisser avaler par les créatures à tête de bille. Sa sœur Marla se lance alors à sa recherche. Kad Merad, Franck Dubosc et Jenifer donnent de la voix dans cette adaptation hybride entre animation et prises de vues réelles. Une production française.

Dès le 7 août



«Dora et la Cité perdue»



Encore une transposition de dessin animé dans la réalité. L’exploratrice rouquine en gardera-t-elle sa spontanéité punchy? Tout repose sur la saharienne d’une jeune inconnue. Pourtant, à 17 ans, l’Américaine compte déjà une dizaine de films à son actif, de «Sicario: La guerre des cartels» à «Opération Casse-noisettes 2», et autant de téléfilms. Sur le fond, le singe Babouche et le cousin Diego l’épaulent dans sa mission de sauvetage, ses parents s’étant perdus dans une jungle. La surdouée en profite pour détecter une cité perdue dans la grande tradition des romans d’aventures d’Edgar Rice Burroughs.

Dès le 14 août



«L’incroyable aventure de «Bella»



Fondé sur une histoire vraie, la course de la petite chienne Bella pour retrouver son maître, un étudiant en médecine, à 600 kilomètres de distance, ne peut, selon les amis des bêtes, que produire «un divertissement sincère et émouvant». Ce pitbull interdit de séjour au Colorado roule des pupilles mouillées qui donnent à fondre. La suite possède autant de vertus émollientes, la mère du propriétaire étant une réfugiée afghane au grand cœur. De quoi cabotiner pour la cause canine, plus que pour l’avenir du septième art.

Dès le 21 août.