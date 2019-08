Plongée dans le ventre de la baleine Cinémathèque

Dans ses espaces, personne ne vous entendra crier. Surtout si vous vous perdez dans le troisième sous-sol de ses zones de stockage, surface d’approximativement trois terrains de foot enfouie sous le Centre de recherche et d’archivage de Penthaz. Par contre, aucun alien ne vous assaillira si vous déambulez dans des salles frigorifiées à 6 °C – pour une conservation optimale des bobines de film – et où l’on croise, au gré de plus de 50'000 mètres de rayonnages, des curiosités tels que les copies 70 mm du «Cleopatra» de Mankiewicz ou de «The Bible» de Huston.

Mais les trésors de cette gigantesque crypte ne s’arrêtent pas aux films eux-mêmes. Publications, affiches – celle de Hans Erni pour l’inauguration de l’institution en 1950 par exemple –, supports promotionnels, scénarios, photographies, œuvres d’art et objets divers – le chapeau de Michel Soutter fait partie du lot – viennent compléter ces réserves à rendre fou n’importe quel cinéphile. Un logo bleu attire parfois l’œil sur les tiroirs et étagères: il signale les espaces où sont rangées les archives les plus précieuses, à sauver en priorité en cas de sinistre. Les films nitrate, substance hautement inflammable, sont, quant à eux, stockés dans un espace à part pour éviter toute propagation intempestive d’incendie. Mais, à parcourir des couloirs extrêmement sécurisés et cloisonnés, il paraît difficile d’imaginer une catastrophe d’envergure dans ces locaux.

Plus de 160 millions de mètres de bobines de film

Quelque 200 fonds d’archives, répartis dans plus de 5000 boîtes, dorment dans les souterrains de Penthaz, construction désormais achevée. Le but n’est évidemment pas d’abandonner ce patrimoine qui fait la part belle à la production suisse aux limbes de l’oubli. L’équipe, qui s’active quotidiennement dans les étages supérieurs du bâtiment conçu par le bureau zurichois EM2N et qui a dû subir les nuisances de neuf ans de travaux sur le site, s’échine à étiqueter, restaurer et numériser ces richesses. Justement pour leur donner la chance d’une nouvelle vie, que ce soit dans une exposition, une projection ou pour les mettre à disposition de chercheurs qui peuvent désormais profiter de confortables salles de consultation et d’un catalogage sans cesse peaufiné.

Près des salles de restauration ou d’étalonnage, celle des scanners se gonfle de machines toujours plus puissantes – la dernière permet de travailler jusqu’à des résolutions de 10k même si la norme se situe désormais entre 4 et 5k. La numérisation, occupation devenue incontournable depuis que la projection de films a abandonné le format analogique, prend une importance croissante, notamment dès qu’il s’agit de faire circuler les œuvres (lire interview). Le processus est chronophage – «il faut être patient mais nous avançons», assure Frédéric Maire –, notamment en raison de la lenteur des transferts entre les serveurs internes (deux redondants, bientôt un troisième de sécurité) mais leur capacité de 5 Po permet de voir venir, d’autant plus qu’elle devrait sextupler dans un avenir proche.