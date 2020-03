«Reboleira, un quartier habité par la fiction»

Après «Le poisson lune», «O Fim do Mundo» n’est que son deuxième long métrage depuis 2011. Mais, à force de squatter les festivals, l’entrepreneur Basil Da Cunha a pris la carrure d’un vieux routard du circuit art et essai. «Pourtant, le film de niche, genre plans séquences de 40 minutes, c’est pas mon truc.» Crâne punk bien brossé de poésie et pupilles bleutées océan sous la masse musclée noir gangsta, le cinéaste semble sortir de ses propres toiles.

Le Morgien n’usurperait pas son titre en se présentant seigneur de Reboleira, son quartier d’adoption dans la zone périphérique de Lisbonne. «Comme l’écrivain public, je suis le réalisateur officiel là-bas!» Le noble rigole. «Il y a une dizaine d’années, j’ai suivi une fille, trouvé un appart pas cher et comme d’habitude, j’ai filmé les gens.»

Cet amour du peuple d’anonymes dont les médias ou les arts ne parlent pas lui vient de son adolescence. «À Reboleira, j’ai retrouvé ces belles gueules de cinéma à la De Niro ou Pesci qui me fascinaient gamin, quand je passais tous mes weekends dans les centres portugais de Lausanne ou Genève. Avec leurs conversations en parallèle, qui sortent de l’arc dramatique, entre des mecs qui expliquent comment couper l’ail tout en parlant tellement d’autre chose. C’est du Beckett! Absurde comme dans les films de Jim Jarmusch.» Un large sourire scelle son destin. «Moi, je veux faire participer les invisibles du Portugal au récit national, les réintégrer par le cinéma.»

Ainsi naissent les vocations, dans les odeurs de sardines où baigne souvent la troupe cinématographique de Reboleira à l’occasion de barbecues de quartier. Avec un humour noir affranchi digne des cuisines de Scorsese, un tragique lyrique emprunté au parrain Coppola et quelques pochardises roublardes communes à des décennies de conteurs orientaux, Basil Da Cunha noie volontiers ses références dans son propre jus de fantastique. «Je n’aime pas les dialogues utiles. Par contre, ça ne me dérange pas, les échanges bavards entre des gens qui communiquent tout en ne se parlant pas. Le sens se fabrique entre les images, la poésie dans les interstices du montage.»

L’idée de tourner un documentaire plutôt que réinventer le quotidien ne l’effleure même pas. «Reboleira, c’est un quartier habité par la fiction.» Et de détailler son arrivée sur les lieux il y a une dizaine d’années. «Nous étions arrivés de nuit. À l’étage où nous dormions, un couple se disputait, elle voulait sauter par la fenêtre, l’autre lui disait: «Ferme-la, saute et laisse-moi dormir.» De la grande comédie. Le lendemain matin, je me réveille. Dans la rue, un nain portait une armoire. Dans l’après-midi, je traînais au bar, un mec est arrivé avec son cheval et a demandé une bière. Ça, c’était le premier jour. Ici, chaque mur a une histoire.»

Et donc, la fin d’un monde, comme l’indique «O Fim do Mundo». Chronique d’un âge en perdition, entre codes du crime organisé à l’ancienne et révolutions technologiques, le film oscille entre gazette surréaliste et journal intime. «J’avais au départ cette image d’un bulldozer et d’un cheval, avec cette musique puissante. Puis s’est greffé mon sentiment d’un quartier qui va disparaître, une envie de résistance, d’impuissance. Ce petit gars qui sort de maison de correction, faute à une société qui a abandonné ses enfants, c’est l’antihéros amoral qui raconte son époque, et le retour de bâton.»

La Vierge sur les biceps

Esthète, il y met les formes, un baptême et des funérailles aux génériques. «Là-bas, ils portent des croix, se tatouent la Vierge sur les biceps, mais la religion s’est vidée de sens. Reste le symbole qui permet de signifier un cycle.»

Car pour le reste, Basil Da Cunha n’est pas dupe. «Mes tournages par essence sont chaotiques. Non professionnels, pas marionnettes, mes acteurs se tirent parfois, vont fumer un pétard, reviennent. Ils ont besoin de la boussole d’un scénario écrit, pour qu’ils puissent réagir avec une métaconscience du personnage.»

Bref, c’est un grand foutoir dont il tient à feindre d’être le grand organisateur. «Alors au montage, quand je fouille dans le magma de petits trésors qu’ils m’ont donnés, je suis touché, ému par mes gars. Je ne vois jamais la laideur ou la noirceur en eux.»