Record de visiteurs pour le Zurich Film Festival

La 15e édition du Zurich Film Festival (ZFF) s'est achevée dimanche avec un record de 117'000 visiteurs. Il s'agissait de la dernière édition sous la direction de Nadja Schildknecht et Karl Spoerri.

Invités de marque

«Nous sommes ravis d'avoir attiré 13'000 spectateurs de plus que l'année dernière», ont déclaré Nadja Schildknecht et Karl Spoerri, dans un communiqué de presse publié dimanche. Ce résultat montre que le ZFF est bien ancré en Suisse et rayonne de plus en plus au niveau international; les médias étrangers, en particulier américains et allemands, ont ainsi davantage couvert l'événement.

Les invités de marque à ZFF y sont pour beaucoup: Cate Blanchett, Kristen Stewart, Javier Bardem, Oliver Stone et Julie Delpy ont fait le déplacement au bord de la Limmat. «Pour nous, accueillir les stars n'est pas une fin en soi. Tous nos invités sont venus à Zurich pour présenter leurs films et parler de leur travail artistique», ont nuancé les co-directeurs du Festival sur le départ.

Vidéo: Cate Blanchett au ZFF

Une belle ambiance

Ces derniers ont encore relevé la bonne ambiance sur place et la qualité de l'attention du public: «Le ZFF est un festival du cinéma, cela signifie aussi que l'on s'amuse et que l'on fait la fête.» Le 16ème Zurich Film Festival se déroulera du 25 septembre au 4 octobre 2020. (ats/nxp)