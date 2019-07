«Rojo», belle incandescence du film noir argentin

1) Puissance de feu sous le conte épuré

Les cinéastes argentins adeptes du film noir sont portés sur les fables – voir «Les neuf reines», «Dans ses yeux» et autres sommets scénaristiques. Ici, l’histoire de Claudio, avocat peu scrupuleux dans l’Argentine totalitaire de 1975. Un banal dérapage au restaurant va enclencher un processus criminel irrésistible.

2) Théâtre social et moderne

Usant des codes des années 70, jusque dans sa reconstitution vieillotte, «Rojo» n’en use pas moins de techniques furieusement contemporaines. Le réalisateur revendique ainsi les influences de David Lynch ou des frères Coen, et asphyxie l’imagerie du polar dans des saynètes au minimalisme tordu. Soucieux, dit-il, de contextualiser l’histoire sous couvert d’alibi ludique, Benjamin Naishtat déséquilibre sans cesse la logique narrative en oscillant entre réalisme et fantastique. De quoi désarçonner ou fasciner.

3) Coïncidence de style et d’époque

De formidables acteurs aux gueules cassées, notamment Darío Grandinetti, des actrices qui vampent… «Rojo» provoque la coïncidence d’un style identifié, le film noir hollywoodien, et l’exposition d’une période historique, l’Argentine sous la junte. Soit voir et donner à voir. Ce souci de mettre les aveuglements d’une classe dominante en pleine lumière donne tout son suc à l’entreprise.

Film noir (Arg., 109’, 16/16). *** (24 heures)