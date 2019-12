«Son romantisme m’inspire»

Réalisé et coécrit par le Fribourgeois Niklaus Hilber, «Bruno Manser: la voix de la forêt tropicale» plonge dans le parcours épique du célèbre activiste suisse, dès son arrivée dans la jungle de Borne?o, en Malaisie, en 1984, jusqu’à sa disparition officielle dans la nature en 2005. L’homme a toute sa vie tenté d’empêcher la déforestation. La construction très lisse du récit donne parfois dans l’héroïsme trop appuyé. Au-delà de cette réticence, les liens qui se tissent peu à peu entre Bruno Manser et les Pénans, tribu nomade, révèlent aussi, et en finesse, l’impossible paix intérieure, entre amour, combat et culpabilité. Rencontre avec le réalisateur.

Vingt ans après la disparition de Bruno Manser, 80% des forêts sont détruites. D’où ce film aujourd’hui?

Les problèmes dénoncés ici sont évidemment toujours d’actualité. Et cela nous concerne d’autant plus, nous, consommateurs. Si vous allez à Ikea et que vous ramenez une bibliothèque Billy, elle contiendra sûrement du bois tropical. L’enseigne en utilise pour le contreplaqué le moins cher, ce qui est paradoxal car le bois est d’excellente qualité. Mais comme la main-d’œuvre est si bon marché... Dans mon film, les parties tournées en Suisse sont aussi importantes que celles en Malaisie. Nous faisons tous partie du système. Il y a d’un côté les producteurs, de l’autre les consommateurs, avec la corruption en filigrane. Il est essentiel d’engager le public dans cette prise de conscience, de lui faire comprendre qu’il contribue aussi à détruire les forêts, même à son échelle.

Une œuvre engagée, donc?

Oui, il faut faire de la prévention. Et cette histoire est tellement universelle! Les Pénans, avant de se sédentariser, ont été les derniers représentants de la manière dont nous vivions avant. Lorsqu’un être humain s’installe, il accumule et cherche à vendre. Le nomade, lui, ne possède que ce qu’il peut transporter. Cela fait toute la différence. Quand Bruno Manser débarque en Malaisie et veut sauver cette tribu, c’est aussi une partie de nous qu’il désire sauver. Aujourd’hui, le système de revendications territoriales, au top de la globalisation, est tellement puissant qu’il ne permet plus d’alternatives. Et il a besoin de ressources pour continuer à croître. Mon but était de présenter tout cela, cette bataille entre deux systèmes, en évitant tout didactisme.

Le récit comporte aussi une forte dimension épique. Comment allier fiction et politique?

J’ai voulu faire un film esthétiquement classique, mais contemporain dans la manière dont il a de confronter le spectateur avec ses thèmes. Celui-ci n’en sait jamais plus que le personnage. Il voit tout à travers la perspective unique de Bruno Manser. Pour la narration, je me suis beaucoup inspiré des 800 pages de son journal intime et de ses dessins. Le romantisme avec lequel il dépeint la nature m’a aussi énormément inspiré. J’ai voulu rendre la forêt magnifique, grâce au cadrage et à la musique.

Niklaus Hilber, 49 ans, réalisateur et scénariste

Comment voyez-vous évoluer le personnage?

Sa courbe émotionnelle est très importante. D’abord, il y a l’innocence. Bruno part dans la forêt pour trouver son paradis. Mais il tombe dans un engrenage de conflits. Alors il doit choisir entre aider les Pénans, ou les laisser se débrouiller. En décidant d’affronter la guerre, il s’implique énormément et une pression émotionnelle s’ajoute. Là, il ne peut plus revenir en arrière.

Pourquoi était-il si important de tourner avec la véritable tribu autochtone des Pénans?

Il fallait travailler avec elle, déjà parce que Bruno Manser les portait tant dans son cœur. Nous avons choisi de les faire tourner en Indonésie, car c’était encore trop dangereux en Malaisie. Même avec une autorisation, on ne pouvait pas prendre le risque de tout arrêter.

Mais en quoi travailler avec les Pénans fut-il si singulier?

Si vous demandez à un Pénan d’improviser, il va juste rester là sans rien faire. J’ai invité 400 personnes au casting pour n’en retenir que quatorze. Puis il a fallu les mettre en confiance, les entraîner pour qu’ils se sentent à l’aise devant 50 personnes. Au contraire de nous, les Pénans s’entraident énormément. Ils ont le sens de la communauté et du devoir. En Suisse, on pense être heureux avec sa carrière et sa famille. Pour eux, l’important est avant tout de servir le groupe, de lui montrer du respect. Et ils ont aussi été touchés par cette histoire qui est la leur. Ils ont trouvé du sens à l’incarner.