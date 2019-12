Trois choses à savoir sur «Charlie’s Angels»

1) Un troisième volet

Tout a débuté par une série. «Drôles de dames» a notamment lancé Farah Fawcett et Kate Jackson. Mais ce trio de femmes détectives a hélas aussi inspiré le cinéma.

En 2000, McG signe un premier «Charlie’s Angels» avec Cameron Diaz et Drew Barrymore. Toutes deux reprennent le chemin des studios pour une suite en 2003, «Charlie’s Angels: Full Throttle», toujours mis en boîte par McG.

Tout cela n’est pas vraiment fameux. Ce nouveau volet réalisé par Elizabeth Banks apparaît presque mieux que les précédents. Mais tout est relatif.

2) Nouveau casting

Les trois actrices ont été renouvelées. Dans cette nouvelle mouture, on retrouve Kristen Stewart, Naomi Scott et Elia Balinska. C’est un peu plus frais sans pour autant tout exploser. Techniquement, le résultat est plus propre que d’habitude, donc plus visible, sans vraiment révolutionner le genre.

3) Touche féministe

C’est ce qu’il y a de plus nouveau ici. Le film est réalisé par une femme, qu’on retrouve également devant la caméra. D’où un côté un peu plus girly, un peu plus sensuel que dans les précédents volets, qui assumaient une sorte de beaufitude peu élégante, pour ne pas dire lourde.

Kristen Stewart, à l’instar de son ex-partenaire et boyfriend Robert Pattinson, tente de donner de nouvelles orientations à sa carrière. Elle y parvient parfois, mais pas avec ce film. Si le cœur vous en dit.