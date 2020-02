Trois choses à savoir sur… «La communion» («Corpus Christi»)

1) Empêtré dans le mensonge

Une histoire de mensonge et de foi. Daniel aimerait devenir prêtre mais l’accès au séminaire lui est interdit à cause de son passé de délinquant et de son casier judiciaire. Dans une paroisse, il se fait passer pour un curé et se retrouve surtout empêtré dans son mensonge, puisque le curé responsable lui demande de le remplacer pendant qu’il suit un traitement médical. Les choses vont encore se corser lorsqu’il a une liaison avec une fille du village pendant qu’un ex-codétenu est décidé à le faire chanter.

2) Acteur touché par la grâce

Ce film de Jan Komasa est porté par un jeune comédien dont on ne sait rien, Bartosz Bielenia. Cet acteur polonais, au physique de voyou peu recommandable, se trouve pourtant touché par la grâce lorsqu’il doit célébrer sa première messe. Il y a chez lui un travail de transfiguration qui confine à l’émotion, et la force du film lui doit à peu près tout.

3) Dons d’auteur

D’un sujet a priori aride et peu excitant, le réalisateur Jan Komasa, dont ce n’est pas le premier film, montre en tout cas sa capacité à raconter une histoire et à nous plonger dedans sans céder aux sirènes du mainstream. Une excellente surprise.

Drame

Pologne, 115’, 16/16

Cote: ***