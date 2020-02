Trois choses à savoir sur... «The Aeronauts»

1. Record d’altitude en ballon en 1862

Nous voici sur une estrade, à Londres, en 1862. 10'000 personnes sont amassées pour assister au record d’altitude en montgolfière. Un scientifique et une pilote sont installés dans la nacelle, le voyage sera plus risqué que prévu. Le tout inspiré de faits ayant réellement existé.

2. Histoire vraie, scénario trompeur

Dès que l’engin prend un peu de hauteur, l’ivresse semble gagner ses deux occupants, fort désassortis. Le sérieux du scientifique s’accorde mal à l’extravagance de la pilote, libérée avant la lettre. Sur ce point, dommage que le film échoue d’ailleurs à nous les faire aimer.

Les comédiens, Eddie Redmayne et Felicity Jones, n’aident pas. D'autant plus que le scénario est trompeur et laisse croire qu’ils ne s’étaient jamais rencontrés avant, ce qui est faux, puisqu’ils se sont même choisis pour cette mission.

3. Dimension aventureuse et décors

Reste que l’ensemble conserve les dehors du divertissement et qu’il y a même une certaine tension vers la fin du film, la dimension aventureuse du propos reprenant le dessus. Cela ne suffit malheureusement pas pour sauver une entreprise bien boiteuse, dans laquelle la mainmise de la production est par trop flagrante et la réalisation de Tom Harper bien trop impersonnelle pour faire la différence. Bon sujet pour résultat quelconque et sans relief.