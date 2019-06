Trois trucs à savoir sur «Men in Black: Inter…»

1) Nouveau tandem de tête

Ce film n’est que le quatrième volet d’une franchise qui semble pourtant interminable. Le premier «Men in Black» était sorti en 1997, le second en 2002 et le troisième en 2007. Dans ces trois opus, tirés d’une série de comics du même nom, un tandem se retrouve invariablement aux commandes: Tommy Lee Jones et Will Smith. On change tout avec «Men in Black: International». Il s’agit d’un spin-off, c’est-à-dire un film dérivé se déroulant dans le même contexte, et le tandem de tête est cette fois incarné par Chris Hemsworth et Tessa Thompson.

2) «Men and Women»?

Cette fois, l’équipe d’agents secrets, basée à Londres, va être envoyée aux quatre coins du globe pour résoudre un meurtre bien mystérieux. La grande nouveauté, c’est la présence d’une femme au sein de MIB. En toute logique, ce spin-off devrait donc davantage s’appeler «Men & Women in Black».

3) Attaques d’aliens en tous genres

Dans cet épisode, les attaques d’aliens se multiplient, de quoi entretenir les théories du complot les plus fumeuses qui soient, et nos héros, pour contrer tout cela, se voient contraints de sillonner la planète en tous sens. F. Gary Gray s’est chargé de la réalisation, et il y a franchement pire. Mais c’est bien la moindre des choses lorsqu’il s’agit de renouveler une saga.

«Men in Black: International» États-Unis, Science-fiction, 115’, Cote: pas vu (24 heures)