Une «vie invisible» pour deux destins parallèles

Toute vie est un torrent. Dans «La vie invisible d’Euridice Gusmão», les trajectoires mettront plus de trente ans à se rejoindre. Euridice et Guida sont sœurs, s’adorent et vivent chez leurs parents.

Mais si la première se destine au piano, son aînée est bouleversée par un premier amour. C’est un événement brutal qui va les séparer. Les retrouvailles seront difficiles. Et très longues. D’autant plus que leur père use d’un stratagème mensonger pour que ses filles restent éloignées.

Primé sur la Croisette

Karim Aïnouz, qui a remporté pour ce film le prix «Un certain regard» au Festival de Cannes, avait été révélé en 2002 par «Madame Satã», portrait d’un jeune travesti qui se prostitue et arnaque ses clients. Puis plusieurs films ont confirmé, dont «Praia do futuro», à Berlin en 2014.

«La vie invisible...» est un film heurté et coloré. La mise en scène coule tel un fleuve aux mille couleurs et emporte tout sur son passage. Beau et fiévreux.