«Yesterday», si les Beatles n’existaient pas

«Je ne veux pas être les Beatles, mais, une fois seulement, qu’on m’applaudisse.» Jack a beau y mettre du cœur, ses chansons n’intéressent que son amie d’enfance. Pour tous les autres, Jack est un anonyme. Jusqu’au jour où…

L’histoire de «Yesterday» n’est pas celle des Beatles. Sinon l’histoire de la musique des Fab Four… Le pitch va ainsi: si simple, si net, que la bande-annonce suffit à en présenter les principaux ressorts. Ce pauvre Jack, après un accident à vélo, se réveille dans un monde semblable au précédent, mais dans lequel les Beatles n’ont jamais existé. Et Jack, dont on ne saura jamais s’il faut le considérer comme un cynique ou un idiot, accepte de devenir une immense star en interprétant les chansons de John, Paul et Cie, dont lui seul se souvient.

Ed Sheeran et autres quiproquos

Lorsque le grand barnum coloré du réalisateur Danny Boyle rencontre l’écriture au cordeau du scénariste Richard Curtis, cela donne un hybride de «Slumdog Millionaire» et «Coup de foudre à Notting Hill». Soit, pour la partie la plus originale en référence à «Slumdog Millionaire», un jeu de dupes sur le star-system, entre imposture et besoin de reconnaissance. Et une comédie romantique suivant la trame exacte de «Coup de foudre à Notting Hill», de loin le meilleur scénario de Curtis, en 1999. On se rappelle Julia Roberts en diva de Hollywood rivalisant de bons mots avec Hugh Grant dans le rôle du petit libraire de quartier… Vingt ans plus tard, «Yesterday» sert le nouveau venu Himesh Patel en guise de rock star, ajoutant, de par ses origines indiennes, du multiculturalisme dans l’histoire très blanche de la Britpop. Son Jack soupire, souvent, mais pour d’autres raisons que l’amour. Sollicité par les appels du pied, très légers certes, d’Ellie, discrète professeure de mathématiques incarnée par Lily James. Jack, cet ahuri, reste interdit.

Jack a quelque chose d’un abruti. N’est-ce pas ce qu’il y a de meilleur dans la comédie britannique? Le genre de personnage attachant qu’Himesh Patel campe à merveille. Parlons de l’humour. Présentes d’un bout à l’autre de «Yesterday», cocasserie et dérision découlent de ce grand quiproquo occasionné par l’absence des Beatles. C’est Ed Sheeran, pop star bien réelle, tâchant de jouer ici son propre rôle, qui conseille à Jack de remplacer «Hey Jude» par un vulgaire «Hey Dude». C’est Jack, encore, jouant sur le piano familial, devant père et mère souriant distraitement, les premiers accords de «Let It Be»: «Taisez-vous, bon sang! Rendez-vous compte que c’est comme si Vinci peignait «La Joconde» sous vos yeux!»

Un petit trou de mémoire

Énorme paradoxe. Le personnage de Jack est une fiction, mais son répertoire existe bel et bien, y compris dans la fiction, mais seulement pour lui. Qu’en déduire? Que le tandem Boyle-Curtis s’amuse follement des travers typiques du biopic musical. Parfaitement dans l’actualité, qui plus est. Qu’on songe à «Bohemian Rhapsody», sur la carrière de Freddie Mercury. Ou «Rocketman», sur la vie d’Elton John. Ce qui échappe toujours à la biographie, c’est l’acte de création. Comment tel artiste a trouvé telle mélodie, tel arrangement, l’invention se résume à un geste unique, forcément génial. Un tel raccourci appartient au langage cinématographique. Ce que «Yesterday» interroge un minimum, et c’est cela la part la plus subtile du film, la plus drôle également. De même, on retient cet éclairage, plus grossier toutefois, sur les ressorts du star-system. «Abbey Road? Juste une rue avec des voitures qui roulent à l’envers», déclare un exécutif américain. «Le titre «White Album»? Trop clivant!»

En fin de compte, l’extraordinaire ne tient plus dans l’uchronie vite épuisée d’un monde sans Beatles mais dans la mémoire. Celle de Jack est extraordinaire, capable de retrouver toutes les paroles et les musiques de chacun des titres les plus fameux des Fab Four. Devra-t-il se confronter à l’oubli? Dans ce cas, la séquence vient si tard qu’elle a perdu sa charge dramatique. La mémoire et l’oubli, ça aurait pu aboutir à un développement fascinant. On se contentera d’une amorce, parmi d’autres thèmes encore. On finira même par s’ennuyer, las de voir les personnages se répéter, ainsi de cette manager sans états d’âme jouée par Kate McKinnon. Mais la chute est bonne. Et la musique est sauve (lire ci-dessous).

En salle dès le 3 juillet (24 heures)